La TAG Heuer Monaco se met au rose pour le Grand Prix de Las Vegas

Max Verstappen s’apprête à illuminer le Grand Prix de Las Vegas ce week-end, avec au poignet le nouveau chronographe rose Monaco de TAG Heuer.

Ce week-end, le Grand Prix de Las Vegas illuminera les rues de Sin City, et TAG Heuer accompagne l’excitation avec une nouvelle version éclatante de son emblématique Chronographe Monaco. Habillée d’un rose vif, cette montre canalise l’énergie électrique de Las Vegas et célèbre le summum du sport automobile.

La TAG Heuer Monaco, lancée pour la première fois en 1969, est depuis longtemps synonyme de course automobile. Son boîtier carré et sa couronne à gauche ont été une bouffée d’air frais dans le monde horloger. Mais elle aura acquis un statut légendaire grâce à ses racines dans le sport automobile et à ses débuts hollywoodiens au poignet de Steve McQueen, au Mans.

Cette dernière version en date reprend l’héritage du Monaco et lui apporte une touche moderne et ludique. Le cadran squeletté rose de la montre est un hommage aux néons du Strip de Las Vegas. Son boîtier léger en titane, fini avec un élégant revêtement DLC noir, contraste avec les accents roses sur les cadrans et les aiguilles du chronographe, ainsi que sur l’aiguille des secondes du chronographe, et même sur la masse oscillante, visible à travers le fond saphir.

Cette montre est alimentée par un mouvement automatique Calibre Heuer 02. Elle sera probablement portée par les superstars de la F1 Max Verstappen et Sergio Pérez ce week-end. C’est la montre parfaite pour l’un des plus grands spectacles du calendrier de la F1. Son bracelet en cuir et caoutchouc équilibre style et confort, ce qui le rend parfait pour une action à grande vitesse ou une soirée à la table de poker.

Ce chronographe rose TAG Heuer Monaco est disponible dès maintenant au prix de 11100 € sur le site Web de TAG Heuer.