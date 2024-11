Ces nouvelles Omega Seamaster vont passer en haut de votre liste de souhaits

Les nouveaux modèles Seamaster Diver 300M d’Omega vont vous permettre de canaliser votre Bond intérieur – élégant, aventureux et avec un nouveau coloris discret.

Si vous n’avez pas remarqué qu’Omega est sur une bonne lancée ces derniers temps, d’abord avec la Speedmaster blanche, puis avec la première Omega vintage dans l’espace. Aujourd’hui, la marque récidive, avec deux nouveaux modèles de son emblématique Seamaster Diver 300M

Lancé en 1993, ce modèle a été réinventé pour 2024 et le résultat est superbe. Ces nouveaux modèles offrent tout ce que vous attendez d’une montre de plongée : à la fois robustes et raffinées, avec une touche de charme vintage. Le buzz autour de cette montre a commencé cet été lorsque Daniel Craig, l’ambassadeur d’Omega (et notre Bond préféré) a arboré la version en acier inoxydable aux Jeux olympiques de Paris. Son élégant cadran et lunette en aluminium noir a volé la vedette, laissant les amateurs de montres réclamer plus d’informations. Maintenant, la collection complète est là, et cela valait la peine d’attendre.

Inspirée de la Seamaster Diver 300M 007 Edition de No Time To Die, la nouvelle gamme présente des coloris monochromes élégants et des glaces saphir bombées pour une ambiance classique et rétro. Ces Omega sont tout-à-fait dans la tendance. L’une des pièces phares de Watches and Wonders 2024 était d’ailleurs la Tudor Black Bay Monochrome.

La caractéristique remarquable, cependant, est le bracelet en maille assorti, directement issu du style Bond,prêt pour l’aventure.

Bien sûr, l’absence de date donne un look plus épuré, mais ceux qui espèrent une Seamaster légèrement plus compacte (comparé à la Black Bay 58) seront déçus, car les nouveaux modèles conservent le diamètre de boîtier familier de 42 mm de la collection existante.

Vous avez cependant le choix entre un modèle en acier inoxydable avec une lunette en aluminium noir et un cadran ondulé gravé au laser, et le second un modèle en acier inoxydable avec une lunette en titane et un cadran en PVD brossé.

Tous deux sont animés par le calibre Co-Axial Master Chronometer 8806 d’Omega, un mouvement aussi précis que robuste, visible à travers le fond saphir transparent.

La meilleure partie de cette nouvelle collection est peut-être son prix. La nouvelle Seamaster Diver 300M démarre à 6500 € sur un bracelet en caoutchouc.

Pour tous ceux qui recherchent une montre polyvalente aussi époustouflante sur terre que sous l’eau, ces Seamasters n’attendent que vous.