HeritageBike, des vélos vraiment fabriqués en France

Depuis leur création il y a 5 ans sur les bords du lac d’Annecy, les Ateliers HeritageBike redéfinissent la mobilité d’exception avec des vélos et motos électriques de luxe.



Fondée par Xavier Wargnier et Guillaume Monsigny, la marque s’est immédiatement distinguée par son engagement envers le savoir-faire français et son désir de repousser les limites de la technologie.

Chaque modèle bouscule les codes habituels avec un design et des technologies novatrices. Façonnés minutieusement par les meilleurs artisans français, les vélos électriques des Ateliers HeritageBike invitent à une expérience émotionnelle, à l’évasion et à l’affirmation de soi. Chaque création devient une véritable œuvre d’art, fusionnant l’excellence de l’ingénierie au raffinement du design, s’inscrivant dans l’esthétique intemporelle des années 1960-1980.

Conçu pour la montagne et les chemins escarpés, au premier regard il affiche ses

intentions grâce au savant mélange d’élégance et d’agressivité, l’Heritage Altitude est le VTT à assistance électrique le plus stylé du marché, mais pas seulement… Équipé d’un cadre en carbone fabriqué en France et de composants ultrarésistants et très haut de gamme, le Heritage Altitude vous permettra de repousser vos limites avec en prime une expérience de pilotage à couper le souffle grâce à sa puissance (130 Nm) et à sa boîte de vitesses automatique. Enfin un VTT carbone vraiment fabriqué en France et équipé de série avec les meilleurs composants du marché