Crosscall dévoile son nouveau Core-S5

Crosscall, le constructeur français de terminaux mobiles ultra-résistants et durables, présente le CORE-S5 (99,90 €), la nouvelle référence pour tous les utilisateurs à la recherche d’un mobile simple et résistant qui privilégie la fiabilité́, la sécurité́ et une autonomie accrue. Compact et essentiel, il bénéficie du meilleur de l’expertise Crosscall en termes de durabilité́ avec sa garantie unique de 5 ans, batterie incluse. Il profite également de la technologie X-LINKTM pour une charge et une fixation toujours plus facile.

Mobile résolument résistant, son capot vissé – en comparaison avec des produits classiques collés – lui garantit une parfaite étanchéité́ même après de nombreuses chutes. Il dispose d’un verre de protection Corning® Gorilla® Glass 3 pour une résistance élevée aux rayures. Côté connectique, ses deux capuchons le protègent contre la poussière (norme IP6X) et les liquides (norme IPX8). Enfin, comme tous les produits de la marque, il résiste aux températures extrêmes, de -20 °C à +55 °C.

Compact (140 mm x 62 mm, 146 g, 14,4 mm d’épaisseur) et intuitif, sa prise en main a été optimisée avec l’utilisation de matériaux texturés antidérapants et son clavier aux larges touches permettant des appuis précis, même avec des gants.

Compatible avec le réseau 4G sur l’ensemble du continent européen, ses spécifications acoustiques garantissent des communications de qualité́, même dans un environnement bruyant ou en mode mains libres avec son haut-parleur puissant. Tablez sur 10 jours en veille, 12h en communication : sa batterie de 1800 mAh associée à une faible consommation apportent au CORE-S5 une autonomie longue durée. Elle est facilement prolongeable avec les accessoires de charge X-LINKTM, un réel atout pour maintenir une disponibilité́ opérationnelle dans le temps.

Comme tous les produits Crosscall, le CORE-S5 est conçu pour durer avec sa garantie constructeur de 5 ans, batterie incluse, un engagement unique sur le marché́ ! Et pour davantage de durabilité́, Crosscall assure également une disponibilité́ de 10 ans des pièces détachées, un moyen de favoriser la réparation au remplacement.