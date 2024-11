Essai – BMW 520d Touring xDrive : la routière parfaite 

L’électrique, c’est bien, mais pour rouler vraiment, longtemps, quoi de mieux que la recette éprouvée d’un bon vieux break Turbo-Diesel, surtout s’il est associé à un petit moteur électrique ? La BMW 520d Touring xDrive est de ceux-ci et, au long cours, on n’a toujours pas fait mieux ! Explications… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Certes, la huitième génération de BMW Série 5, lancée initialement en 1972, a d’abord défrayé la chronique avec le modèle i5, tout électrique, avant que la gamme, de manière globale, ne s’enrichisse de toutes les déclinaisons possibles, en thermique et en hybride rechargeable. On rappellera que, depuis son lancement, la Série 5 a brillé tant chez les policiers que chez les gangsters, et très certainement pour les mêmes raisons (vitesse, fiabilité, tenue de route…). De fait, notre Série 5 en est à sa huitième génération (type G60 pour les fans de numérotation ésotérique) et doit répondre, par la générosité de son catalogue, à tous les besoins.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Absolument tout ! Pour la première fois, d’ailleurs, la Série 5 dépasse la barre des 5 mètres de long : avec 5,06 m, elle ne rentrera pas dans tous les parkings (et pas dans le mien !) ; il n’y a pas longtemps, une limousine Série 7 était plus compacte. Et sinon, tout est nouveau : la plateforme, le look, l’intérieur. Toutefois, cette nouvelle Série 5 sait rester sobre : on a en mémoire le double haricot de calandre, démesuré sur certaines autres nouveautés BMW.

Et sous le capot ?

La nouvelle série 5 ratisse large, vraiment large ! Trois motorisations électriques (340 / 394 / 601 ch), une version essence (le 20i de 208 ch), deux hybrides rechargeables (299 / 489 ch), deux Diesel (303 ch avec l’excellent 6 cylindres en ligne, 197 ch avec le bon quatre cylindres de notre modèle d’essai, couplé à un tout petit moteur électrique de 11 ch et 25 Nm) ; bien entendu, on n’oublie pas la fantastique M5, avec son V8 biturbo, associé à un moteur électrique, pour une puissance globale de 727 ch et des émissions qui lui permettent d’échapper au malus écologique. Magique ? Oui, pas qu’un peu !

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses, évidemment ! Déjà, la nouvelle Série 5 présente deux grands écrans numériques pour le compteur et l’info-divertissement, le tout est de dimension généreuse, mais BMW a pris soin de conserver la molette i-Drive ainsi que les touches de raccourcis : l’ergonomie y gagne vraiment, et l’on est assez attristé de savoir que ce système pourrait disparaître dans le futur, sacrifié sur l’autel du tout digital. Ensuite, la tradition BMW perdure : position de conduite impeccable, réglages aux petits oignons. Le 2.0 Diesel est un rien sonore au ralenti, mais ensuite, grâce à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports, impeccable dans son fonctionnement, il se fait totalement oublier à vitesse stabilisée, sur route comme sur autoroute. Et là, à condition d’avoir le pied un peu léger, les grandes étapes ne sont qu’une formalité ; mention spéciale à la sono Harmann Kardon, excellent compagnon de route.

Son point fort ?

La sobriété est absolument remarquable. Le confort l’est tout autant, En plus de la berline, le break, par sa capacité de chargement supérieure, lui fait gagner en polyvalence.

Le verdict de Stuff

Près de 1200 km avec un plein de gazole ? Cela vous éloigne du « range anxiety » propre à certaines autos électriques ! La BMW 520d est une formidable routière, efficace, confortable, puissante et sobre. Et avec le package de la carrosserie break Touring et l’apport des 4 roues motrices, avec le xDrive, rien ne peut lui résister… Et puis, dans le genre, la M5 Touring, quel fantasme…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo-Diesel + moteur électrique

Cylindrée : 1995 cm3

Puissance : 197 ch à 4000 tr/mn

Couple : 400 Nm à 1500 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1970 kilos

Vitesse maxi : 218 km/h

0 à 100 km/h : 7,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 5,3 l/100 / 6,3 l/100

Prix : gamme Série 5 Touring à partir de 64350 €