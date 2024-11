On a testé… Le Meta Quest 3S

Meta a présenté sa dernière gamme de casques de réalité virtuelle avec un modèle haut de gamme, mais il est désormais temps que l’édition Everyman occupe le devant de la scène. Rien que sur le prix, le Meta Quest 3S est difficile à critiquer : le même suivi intérieur, le même matériel interne et les mêmes contrôleurs intelligents que le Meta Quest 3, plus cher, tout en utilisant des optiques de génération précédente pour contrôler les coûts.

Cet engin remplace le vieillissant Quest 2 (qui a été initialement lancé avec la marque Oculus, avant que Meta n’intervienne et ne le rebaptise) et fait beaucoup plus pour adopter la technologie de réalité mixte qui est désormais un incontournable des casques haut de gamme, y compris l’Apple Vision Pro. Cela signifie que vous obtenez beaucoup de gadgets pour votre argent, mais Meta a-t-elle dû prendre des raccourcis dans le processus ? Après quelques semaines de tests, je pense que cela dépend si vous êtes déjà un vétéran de la réalité virtuelle ou non.

Design et finition : familier, mais différent

Le Quest 3S entièrement blanc propose une ambiance légèrement différente du Quest 3, plus sculpté et légèrement plus fin. Des ensembles jumeaux de trois objectifs d’appareil photo lui donnent également une apparence un peu plus d’insecte que son grand frère, ce qui a toujours fait penser au poisson à trois yeux des Simpsons.

Il est toujours principalement fabriqué à partir de plastique, avec du tissu enveloppé sur le coussin facial rembourré et les bras qui contiennent les haut-parleurs intégrés et le port de chargement USB-C. Le serre-tête lui-même est en tissu élastique, ce qui nécessite un peu de manipulation pour trouver l’ajustement parfait. Même dans ce cas, ce n’est pas la chose la plus confortable à porter pour de longues séances de jeu, avec l’essentiel du poids réparti sur le devant de votre visage. C’est une bonne publicité pour l’Elite Strap en option.

Nous avons trouvé le rembourrage en mousse assez confortable et il bloque bien la lumière, même si, comme tous les casques, il peut absorber la transpiration lors de jeux et d’expériences VR énergiques. Il y a à peu près de la place pour accueillir des lunettes pas trop volumineuses.

Il n’y a fondamentalement rien entre le Quest 3 et le Quest 3S en termes de poids, car si les lentilles pancake du premier permettent d’économiser de l’espace, elles sont un peu plus lourdes que les anciennes lentilles Fresnel du 3S. Ce casque se contente également de trois étapes de réglage manuel de la distance inter-pupillaire (IPD), au lieu du réglage électronique plus granulaire du modèle le plus cher. Ici, les boutons situés sous le casque contrôlent simplement le volume et activent et désactivent la caméra passthrouth.

Le port casque 3,5 mm a été abandonné, vous aurez donc besoin d’écouteurs filaires USB-C ou d’un dongle sans fil (de préférence avec chargement direct) pour une écoute privée. Les haut-parleurs font un travail décent avec l’audio positionnel et sont plus que suffisants pour vous immerger dans les applications et les jeux.

En dessous se trouve essentiellement un Quest 2 avec des caméras passthrough supplémentaires, ce qui signifie que vous obtenez la même résolution de 1832 × 1920 par œil à partir d’un seul écran LCD. Le champ de vision et la résolution sont tous deux inférieurs à ceux du Quest 3, et combinés au réglage IPD plus limité, la différence est perceptible. Cela ne veut pas dire que les choses semblent terribles ici – mais simplement que le prix plus élevé du Quest 3 vous offre effectivement des visuels plus clairs.

Nous avons utilisé de nombreux casques VR différents, et avons donc rapidement remarqué les effets de « rayon divin » créés par les objectifs et les ombres grises résultant de l’utilisation de la technologie LCD au lieu de l’OLED.

Contrôleurs : la VR standard

Les contrôleurs VR sont largement restés fidèles à la même disposition générale depuis quelques générations maintenant, les changements les plus importants étant la façon dont les casques les suivent. Meta a supprimé les anneaux de suivi pour les contrôleurs Touch Plus introduits avec le Quest 3 et les a vendus en gros ici.

Vous obtenez la combinaison familière de déclencheur, de manette et de bouton sur chacun, qui coche toutes les cases pour les jeux VR autonomes. Le retour haptique est subtil, les capteurs capacitifs dans les plaques supérieures offrent un suivi limité des doigts, et chacun fonctionne avec une seule pile AA pouvant durer environ 30 heures d’utilisation chacun. N’oubliez pas de passer vos mains dans les dragonnes, de peur que vous n’en envoyiez accidentellement une dans quelque chose de cher – ou quelqu’un d’autre à proximité.

Le suivi est pertinent tant que les contrôleurs sont dans le champ de vision de la caméra du casque, et il peut détecter vos mains pour une interaction sans contrôleur dans l’interface utilisateur principale – mais pas au même degré précis qu’un Apple Vision Pro, car il n’y a pas de suivi oculaire ici. Toutes les applications ne prennent pas en charge le suivi manuel, vous devrez donc garder les contrôleurs assez proches à tout moment.

Interface : au-dessus de l’horizon

Horizon OS de Meta existe dans sa propre petite bulle, distincte du logiciel Android sur lequel il est construit. La configuration est le travail de quelques minutes, avec une analyse rapide de la pièce pour définir les limites de jeu et quelques connexions basées sur des applications avant que vous soyez opérationnel.

L’interface est unique, avec tous les outils habituels de la marque comme un lecteur vidéo, un navigateur Web, un gestionnaire de fichiers et un suivi de mouvement pour tous ceux qui souhaitent utiliser la réalité virtuelle pour améliorer leur condition physique. Naturellement, il y a aussi tous les services Meta à bord, notamment Facebook, Instagram et Whatsapp.

Chaque application qui n’est pas une expérience plein écran apparaît comme un carrousel de fenêtres, vous permettant de passer d’une application à la fois. Ils peuvent être déplacés pour effacer votre vision en mode passthrough, même si les caméras 4 MP n’étaient pas assez nettes pour que je puisse travailler confortablement sur mon ordinateur portable via la réalité mixte. Un Pico 4 Ultra fait un meilleur travail avec ses capteurs à plus haute résolution. Cependant, la version de Meta est suffisamment détaillée pour les jeux de réalité mixte. Être capable de passer rapidement d’un mode à l’autre est un véritable avantage lorsque vous avez également perdu le sens de votre position dans l’espace physique.

Là où Meta récupère la victoire, c’est avec son excellente sélection d’applications et de jeux tiers. L’application compagnon Meta Horizon essaie constamment de vous orienter vers de grands frappeurs comme Minecraft Quest Edition, Beat Saber, Bonelab et Superhot VR. Vous ne trouverez pas Medal of Honor : Above and Beyond ou Batman : Arkham Shadow sur les casques concurrents.

Vous pouvez également connecter le Quest 3S à votre PC de jeu pour jouer à des jeux Steam VR ; il a juste besoin de quelques logiciels supplémentaires qui portent toujours l’ancienne marque Oculus. La lecture sans fil est une option, mais vous avez besoin d’un routeur de premier plan – et de préférence votre PC connecté via Ethernet. Cela ne va pas convaincre les propriétaires de PCVR.

Jeux et expériences : les plus gros succès

Avec le même chipset Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 et 8 Go de RAM que le Quest 3, plus cher, le Quest 3S place la barre plus haut en matière de réalité virtuelle grand public. Les développeurs n’auront pas à faire autant de concessions que lorsqu’ils travaillaient avec l’ancien matériel du Quest 2, ce qui, espérons-le, conduira à une bibliothèque de logiciels encore plus grande.

En attendant, vous bénéficiez ici de temps de chargement plus rapides que sur Quest 2, avec un mélange de fidélité graphique selon les jeux. VR Chat est en bloc et basique, tandis que Batman : Arkham Shadow pousse vraiment le chipset mobile dans ses limites. Aucun jeu que nous ayons essayé ne pouvait rivaliser avec le PSVR 2 ou une version PCVR haut de gamme, mais il existe un gameplay fantastique à découvrir en fouillant dans le Meta Store. Et une fois immergé dans un jeu, les limitations optiques du Quest 3S ne sont pas aussi perceptibles, même s’il y a toujours plus d’artefacts et de bords pixellisés que sur le Quest 3.

Le casque modèle d’entrée de 128 Go suffira à la plupart, avec de la place pour 10 à 50 jeux et expériences VR différents en fonction de la taille de l’installation. À moins que vous n’achetiez plusieurs gros frappeurs de plus de 30 Go comme Asgard’s Wrath, ou que vous téléchargiez beaucoup de vidéos VR, vous ne remplirez pas le Quest 3S à la hâte.

Officiellement, le Quest 3S dure environ 2 h 30 d’utilisation, ce qui est à peu près comparable à celui du Quest 2. Cela s’est avéré lors de nos tests, avec l’avertissement de batterie faible apparaissant alors que je me préparais à mettre fin à mes plus longues sessions de réalité virtuelle. Seuls les vrais accros de la réalité virtuelle en voudront plus ou exigeront une recharge plus rapide.

Verdict de Meta Quest 3S

En ce qui concerne la réalité virtuelle autonome, rien ne fait mieux que le Meta Quest 3S pour le même budget. Il améliore le Quest 2 avec un passage en couleur, un meilleur suivi et un processeur plus puissant – sans exiger d’argent supplémentaire que son prédécesseur. Prenez en compte la vaste bibliothèque de logiciels de Meta et l’intégration astucieuse des applications, et c’est le choix évident pour tous ceux qui découvrent la réalité virtuelle.

Ceux qui possédaient auparavant un casque PC VR plus cher, une PlayStation VR ou un Quest 2 seront mieux servis par le Quest 3. Il n’est peut-être pas beaucoup plus rapide ni plus puissant, mais ses objectifs pancake apportent une amélioration notable de la qualité d’image.

Cependant, ce modèle coûte également beaucoup plus cher ; à bien des égards, le Quest 3S est tout aussi bon. Si vous pouvez supporter ses limitations optiques, c’est un fantastique point d’entrée.