Elipson dévoile une magnifique enceinte 402 Tribute

Elipson lance sa toute nouvelle enceinte 402 Tribute, réinterprétation moderne de la légendaire 402 d’Elipson. Un modèle qui a marqué l’histoire de l’audio haute-fidélité en France dans les années 1960.

Fruit d’une collaboration exclusive avec Supravox, cette enceinte incarne le savoir-faire d’Elipson et l’expertise technologique d’un leader du haut-parleur à haute sensibilité. La 402 Tribute est une référence incontournable pour les audiophiles à la recherche d’une expérience sonore immersive et raffinée.

Ses haut-parleurs équipent déjà des modèles phares d’Elipson, comme la 402 et l’AS40, reconnus pour leur clarté sonore exceptionnelle. Cette alliance atteint un nouveau sommet avec le développement de l’enceinte 402 Tribute. En combinant l’innovation d’Elipson et la maîtrise technologique de Supravox, ce modèle promet une expérience sonore inégalée, fidèle à l’héritage de la 402 tout en intégrant les dernières avancées technologiques. Une collaboration qui transcende les attentes des audiophiles et redéfinit les standards de l’audio haute fidélité.

En 1966, Elipson dévoile un véritable chef-d’œuvre, l’enceinte 402, qui allie esthétique et performance technique. Son nom, composé de «40» pour son diamètre et «2» pour le nombre de voies, promettait déjà une qualité acoustique exceptionnelle. La 402 se distingue par ses propriétés acoustiques uniques, directement liées à sa forme épurée et originale. Cette conception novatrice permet une restitution sonore d’une grande neutralité, accompagnée d’une répartition spatiale remarquable. Sous la direction visionnaire de Joseph Léon, alors directeur général d’Elipson, la forme sphérique fut identifiée comme la solution idéale pour une propagation sonore sans distorsion. Couplée à un tweeter débafflé et décalé, garantissant un alignement temporel parfait, l’enceinte 402 offre une image sonore précise, étendue et aérienne. Avec son design pur, dicté par la quête d’une reproduction sonore authentique, l’enceinte 402 s’impose rapidement comme une référence incontournable pour les audiophiles, séduits par son excellence acoustique.

• Enceinte 402 Tribute : 4499 € (paire)

• Pied haut en acrylique : 999 € (paire)