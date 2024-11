32000 visiteurs pour le Paris Audio Vidéo Show

Après le franc succès rencontré en 2023, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2024 s’est tenu à nouveau cette année au PALAIS DES CONGRÈS de Paris (Porte Maillot) les 26 et 27 octobre.

Avec une toute nouvelle formule incluant un étage dédié à la musique, aux instruments et univers DJ, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2024 a investi pour la 3ème année consécutive le Palais des Congrès de Paris. Avec une surface d’exposition de 16 000 mètres carrés, une organisation du salon par univers produits, et plus de 130 exposants, le salon a suscité un engouement sans précédent, atteignant un chiffre historique de 32 000 visiteurs,

soit une fréquentation presque doublée par rapport à l’an dernier (17 134 visiteurs en 2023).

Accompagnant cette évolution majeure pour le salon, Le salon attire désormais un nombre croissant de visiteurs étrangers, venus du monde entier pour participer à cet événement unique. Outre les amateurs d’audio et de vidéo, de nombreuses familles et un public féminin de plus en plus nombreux ont également profité de l’événement. Les

visiteurs âgés de 25 à 45 ans constituent toujours le cœur du public, confirmant une tendance au rajeunissement du visitorat.

Cette année, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2024 a particulièrement mis à l’honneur la musique live avec des concerts aussi bien sur la scène de l’amphithéâtre en intermittence avec les interviews du plateau ON STAGE, que sur la scène éphémère montée spécialement pour l’occasion au niveau 2 du Palais des Congrès Des ateliers musicaux, des sets DJ de Joachim Garraud et de MOSIMANN en boiler room notamment, la présence de DJ BENS, ambassadeur et invité exceptionnel du salon, des démonstrations techniques captivantes qui ont séduit aussi bien les amateurs que les experts.

Le PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2024 a eu l’immense honneur d’accueillir cette année Eric SERRA en tant que parrain et ambassadeur. Compositeur, musicien et producteur de renommée internationale, Eric SERRA s’est imposé comme une figure incontournable dans l’univers de la musique de film, avec un style unique et reconnaissable qui mêle influences électroniques, orchestrales et expérimentales. Eric SERRA est notamment connu pour sa collaboration de longue date avec le réalisateur Luc Besson, avec qui il a travaillé sur plusieurs films devenus cultes.