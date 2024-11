Une conférence à ne pas rater pour les fans de bande dessinée de qualité : autour de

Dans l’ombre de Peter Pan, en présence de Régis Loisel, un maître du Neuvième Art, et Christelle Pissavy-Yvernault.

La création est un acte délicat. Elle l’est plus encore lorsqu’il s’agit de donner une nouvelle vie à un personnage aussi mythique que Peter Pan ! Il a fallu 14 ans à Régis Loisel pour terminer cette série d’une beauté et d’une expressivité affolantes, à la fois poétique et dramatique. À travers une série entretiens réalisés en 2005, alors que Régis Loisel venait d’achever son magnum opus, ce livre-témoignage nous plonge dans les coulisses de cette œuvre unique. L’artiste se dévoile avec une sincérité parfois désarmante, revient sur son enfance, sa carrière, ses influences, sa passion, et nous offre au final un portrait intime. Au fil de ces pages, une question s’impose à nous : quel enfant était l’auteur, pour être l’homme qu’il est devenu ?



À travers cinq chapitres, nous découvrons également l’essence de son travail, sa ” petite musique “, mais aussi sa détermination et son génie. Cette nouvelle édition revue et augmentée bénéficie d’une iconographie entièrement repensée, sur la base des originaux et archives de l’auteur. Grand Prix de la ville d’Angoulême 2003, Régis Loisel s’est imposé comme un auteur majeur. Toujours dans la collection des « Cahiers de la Bande Dessinée », Christelle Pissavy-Yvernault nous propose un ouvrage riche et captivant pour quiconque s’intéresse à de la bande dessinée et à l’œuvre de ce maître incontesté du Neuvième Art.

Loisel, dans l’ombre de Peter Pan

Dimanche 24 novembre 2024 à 16h

Café Fluxus de la Fondation du doute

14 rue de la Paix, 41000 Blois