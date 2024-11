Le NMAX 125 rejoint la famille des scooters sportifs MAX

En 2025, la gamme des scooters sportifs Yamaha reçoit un coup de pouce significatif avec l’ajout de deux nouveaux modèles dynamiques : les NMAX 125 et NMAX 125 Tech MAX. Le NMAX sera disponible à partir de janvier 2025, et le NMAX Tech MAX à partir de mai 2025.

Bénéficiant d’un nouveau style et d’une technologie inspirée du MAX, de caractéristiques haut de gamme, d’un comportement sportif, d’un moteur économique EURO5+ et d’un prix abordable, le nouveau NMAX 125 est un scooter dont les qualités s’inscrivent parfaitement dans la gamme des scooters sportifs Yamaha.

Pour la toute première fois, ce scooter 125 est doublé d’une version Tech Max. Le NMAX 125 apporte une nouvelle dimension à la catégorie des scooters sportifs en l’ouvrant à tous, des automobilistes détenteurs d’un permis B1 aux pilotes reprenant le guidon, à la recherche d’une façon plus agréable de se déplacer en ville. Son design convivial et son style sportif emblématique de la famille MAX, renforcés par des caractéristiques haut de gamme et un excellent rapport qualité/prix, font de ce nouveau scooter 125 le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une vraie liberté de mobilité.

Les nouveaux phares à double optique avec clignotants LED intégrés et le feu arrière à LED épuré confèrent au NMAX 125 une allure valorisante et dynamique : son nouveau design lui confère un look plus élégant et plus sportif, ce qui en fait le choix idéal pour tous les usagers à la recherche d’un mode de transport urbain tendance, commode et efficace. Le nouveau carénage et la bulle sport dévient le vent pour offrir plus de confort, ce qui garantit la meilleure expérience de conduite possible au guidon de ce nouveau scooter sportif et polyvalent.

Les nouveaux pilotes et les plus expérimentés apprécieront la tenue de route optimale qui fait du NMAX 125 un moyen de transport agréable. Les freins avant et arrière, équipés de disques de 230 mm de diamètre et de l’ABS, offrent un freinage souple et confortable sur tous les types de surfaces.

Pour renforcer la confiance, le contrôle de traction (TCS) ajuste automatiquement la puissance délivrée à la roue arrière pour prévenir le glissement inopiné. Les jantes de 13 pouces en alliage léger sont équipées d’un large pneu 130/70-13 à l’arrière et d’un pneu 110/70-13 à l’avant, offrant une excellente adhérence, ce qui en fait un véhicule urbain idéal en toutes saisons.



Développé à l’aide de la technologie avancée Blue Core de Yamaha, le moteur économique EURO5+ de 125 cm³ est équipé de la technologie Start & Stop qui minimise la consommation de carburant pour réduire les émissions et le coût à l’usage. L’excellente efficience du NMAX 125 en fait l’un des modes de déplacement les plus efficaces et permet au réservoir de 7,1 litres d’offrir une autonomie d’environ 300 km. Ce moteur 125 cm³ garantit des accélérations fluides et homogènes, faisant du NMAX 125 le partenaire idéal, en ville comme sur route, des automobilistes détenteurs d’un permis B1 et des pilotes plus aguerris qui recherchent un moyen de transport économique, agréable et efficace.



Enfin, l’instrumentation connectée du NMAX 125 permet au pilote de rester informé. Après avoir téléchargé l’application Yamaha MyRide sur leur smartphone, les pilotes peuvent consulter les notifications d’appels entrants, d’e-mails et de SMS sur le tableau de bord LCD de 4,2 pouces. L’allumage « Smart Key » sans clé vous facilite la vie en éliminant la nécessité d’insérer une clé classique dans le contacteur. Dernière astuce : un chargeur USB-C est placé dans la boîte à gants gauche.