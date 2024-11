Genius, la montre chic et choc à la couronne invisible

Avec son concept disruptif de « deux montres en une“, la marque horlogère Suisse Genius propose une montre avec une couronne intégrée au boîtier…

On peut aussi bien la croiser au poignet de Nikos Alliages qu’à celui d’Ed Sheeran ou de Khaby Lame, le roi de Tok Tok. Concept créatif très original, cette montre hommage à Gérald Genta“ célèbre deux des montres avec bracelet intégré

les plus mythiques, créées respectivement en 1972 et 1976 par la star des designers horlogers. Genius innove doublement avec un boitier de montre jamais vu, à la forme asymétrique et breveté mondialement. Elle propose aussi une couronne intégrée, invisible, ultra rare dans le marché horloger Swiss-Made. En résulte un design au boitier pur, sans protége-couronne, ni couronne externe. Sans protubérance externe en contact avec le poignet donc. Ces montres de luxe à prix abordable sont proposées à partir de 890 euros chez de nombreux revendeurs à travers l’Hexagone.