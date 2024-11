On a testé… Les Shokz OpenRun Pro 2

Qui a dit que la conduction osseuse et les basses ne faisaient pas bon ménage ?

Lorsqu’il s’agit d’écouteurs qui vous permettent de rester conscient de votre environnement, rien ne vaut la conduction osseuse – et Shokz est depuis longtemps à la pointe de la technologie. La société a relooké son modèle phare pour 2024, en mettant l’accent sur une chose que la conduction osseuse n’a jamais particulièrement bien fait : les basses. L’OpenRun Pro 2 corrige également quelques-uns des problèmes de son prédécesseur et améliore la durée de vie de la batterie, sans pour autant prendre du poids.

À 199 € directement auprès de Shokz, ils vous coûteront un peu plus cher que l’OpenRun Pro sortant et feront face à une concurrence féroce de la part d’un certain nombre de véritables rivaux sans fil. Offre-t-il enfin une qualité sonore similaire, tout en vous permettant d’entendre ce qui se passe autour de vous ?

Design & confort : autour du cou

Il faudra un œil attentif pour repérer la différence entre l’OpenRun Pro 2 et son prédécesseur. Les deux utilisent la conception familière du tour de cou de Shokz, sauf que le modèle le plus récent possède des unités de conduction osseuse légèrement plus grandes. La bande est toujours lâche autour de votre cou et les haut-parleurs inclinés vers l’intérieur appliquent une pression sur vos joues pour maintenir les haut-parleurs en place. C’est assez doux, on peut les porter toute la journée sans aucune gêne. Ils restent également en place lors d’un sprint complet.

Shokz a bien fait de contrôler son poids, malgré l’intégration de beaucoup plus de matériel audio cette fois-ci. L’OpenRun Pro 2 fait pencher la balance à 30 g, soit seulement 1 g de plus que l’ancienne paire. Vous vous démarquerez davantage en les portant qu’avec une paire d’écouteurs véritablement sans fil – même ceux dotés de contours d’oreille pour rester en sécurité pendant l’exercice – mais seulement de justesse..

Vous pouvez obtenir l’OpenRun Pro 2 en noir ou en orange ; ce dernier est le meilleur choix pour les coureurs réguliers sur route, car tout ce qui est brillant et coloré vous aidera à vous démarquer du trafic. Il n’y a cependant pas de matériau réfléchissant sur le tour de cou, juste du plastique caoutchouté. Peut-être quelque chose à conserver pour une édition spéciale plus tard ?

Il n’y a pas de mécanisme de réglage de l’ajustement ici. Au lieu de cela, Shokz propose à nouveau deux options de taille. L’OpenRun Pro 2 Mini est celui qu’il vous faut si vous avez une tête plus petite, car il a un arceau plus court.

La résistance IP55 signifie que ces écouteurs résisteront à une averse soudaine. Les parties qui entrent en contact avec vos pommettes deviennent humides après une séance d’entraînement, mais le revêtement en silicone s’essuie assez facilement. Et comme ils ne s’approchent pas de vos conduits auditifs, vous n’aurez jamais à vous soucier de les nettoyer constamment.

Caractéristiques et batterie : en mode Usb

L’OpenRun Pro 2 adopte définitivement l’approche « s’il n’est pas cassé, ne le répare pas ». Cela signifie que les boutons physiques reviennent, avec des touches de volume séparées d’un côté et un seul bouton multifonction de l’autre. C’est bien mieux que les tapotements tactiles pendant que vous êtes à mi-entraînement, et vous effectuez la lecture/pause/saut de piste typique, activez l’assistant vocal de votre téléphone et répondez aux appels entrants. Les mises à jour de l’algorithme de suppression du vent ont aidé les deux micros vocaux à capter ma voix plus clairement que la génération précédente lorsque j’étais au téléphone.

Un rabat derrière les touches de volume se retire pour révéler un port de chargement USB-C. Il s’agit d’une amélioration majeure par rapport au connecteur propriétaire d’OpenRun Pro, qui rendait impossible le ravitaillement si vous étiez loin de chez vous sans le câble fourni dans la boîte. Une charge de cinq minutes suffit désormais pour deux heures et demie d’écoute supplémentaire, et une voix vous indique la quantité de charge restante à chaque fois que vous allumez les écouteurs, donc je n’ai jamais eu peur d’en manquer pendant une course ou un vélo.

L’affirmation de Shokz de douze heures entre les charges – deux de plus que ce que vous avez obtenu avec OpenRun Pro – semblait assez précise d’après nos tests. Avec un volume de 50 à 70 % entre la maison, des routes plus fréquentées ou des routes de campagne plus calmes, on a besoin de recharger que deux fois par semaine d’utilisation régulière. Cela laisse à peu près tous les véritables écouteurs sans fil mordre la poussière, bien qu’il n’y ait pas ici d’étui de chargement intelligent pour recharger à partir d’une prise secteur.

L’étui doux au toucher que vous recevez dans la boîte est doté de beaucoup de rembourrage, donc aucun risque qu’ils soient endommagés dans un sac. Ce n’est cependant pas ce que vous appelleriez compact, prenant beaucoup plus de place qu’une paire d’écouteurs sans fil.

Interface : la grande égalisation

Ce n’est pas l’offre la plus riche en fonctionnalités, mais l’application compagnon pour smartphone de Shokz vaut toujours la peine d’être téléchargée. Il vous donne une lecture plus détaillée de la durée de vie de la batterie que les niveaux « élevés », « moyens » ou « faibles », installe des mises à jour du micrologiciel en direct et vous permet de configurer une connexion multipoint pour associer deux gadgets à la fois.

La grande nouveauté concerne les modes EQ, avec quatre préréglages et un égaliseur personnalisé vous donnant beaucoup plus de contrôle sur la signature sonore de l’OpenRun Pro que n’importe quelle paire d’écouteurs Shokz que j’ai essayée. C’est un indicateur que l’entreprise estime avoir compensé les défauts de basse de la conduction osseuse.

On aurait aimé voir une sorte de capteur d’usure permettant de mettre automatiquement les pistes en pause lorsque vous retirez le casque, et l’OpenRun Pro 2 reste allumé jusqu’à ce que vous l’éteigniez manuellement.

Les préréglages Vocal et Treble Boost sont tels que décrits, mais on n’a pas eu l’impression que le paramètre Bass Boost avait un impact massif sur l’impact des graves de ma musique. C’est formidable de pouvoir enregistrer plusieurs modes personnalisés à l’aide de l’égaliseur à cinq bandes, et cela vaut le détour si vous voulez un peu plus de punch dans les basses. Cela dit, à moins que vous n’échangez régulièrement entre podcasts et musique, laissez-les simplement dans l’égaliseur standard.

Qualité sonore : dans les basses

Shokz a dévoilé l’OpenRun Pro 2 lors de la finale de la série mondiale de trail Ultra-Trail du Mont Blanc ; Avec un haut-parleur à conduction aérienne prenant désormais en charge les basses fréquences, les unités à conduction osseuse se concentrent sur le haut de gamme, elles ne vibrent donc pas aussi intensément que la génération précédente. Si vous avez trouvé l’OpenRun Pro distrayant ou chatouilleux, ce nouveau modèle vaut vraiment la peine d’être essayé.

Il y a certainement des fuites sonores, dues à l’utilisation de haut-parleurs traditionnels pour compléter la conduction osseuse, mais pas autant que l’on s’y attendait. Les amateurs de gym sur le prochain tapis roulant n’entendront pas votre mix d’entraînement, mais les collègues de bureau et les autres navetteurs pourraient le faire.

Si l’OpenRun Pro représentait une avancée subtile en termes de qualité sonore par rapport aux autres modèles à conduction osseuse, le Pro 2 est un saut en longueur olympique plus haut sur le terrain. On ne parle pas du genre de basses puissantes que l’on trouve sur une bonne paire d’écouteurs intra-auriculaires, mais l’impact dans les basses fréquences est nettement plus important cette fois-ci – et vous n’avez pas besoin d’augmenter le volume à des niveaux idiots pour le faire. l’obtenir.

Le rééquilibrage des unités de conduction osseuse pour les fréquences plus élevées a également permis de débloquer des détails supplémentaires dans le haut de gamme. Les morceaux qui semblaient un peu étouffés sur l’ancienne paire ont un nouveau mordant, sans avoir à utiliser les paramètres d’égalisation des voix ou des aigus. Nous avons utilisé avec plaisir l’OpenRun Pro 2 pour écouter de la musique à mon bureau ainsi que pour arpenter les trottoirs ou pédaler – ils ont vraiment réduit l’écart avec les écouteurs ordinaires.

Verdict Shokz OpenRun Pro 2

Ils sont toujours axés sur l’exercice, mais ces OpenRun Pro 2 pourraient être la première paire d’écouteurs à conduction osseuse à recommander à plus que de simples fanatiques de fitness. Le son est beaucoup plus équilibré que celui de son prédécesseur, avec des quantités de basses respectables compte tenu de la conception ouverte. Le confort est tout aussi bon que sur la génération précédente, mais vous bénéficiez désormais d’une meilleure autonomie de la batterie et d’un chargement USB-C plus pratique.

Il est encore insuffisant dans quelques domaines mineurs, comme l’absence de capteur d’usure et de fonction d’arrêt automatique, et il ne peut pas espérer égaler la nature polyvalente des véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil avec une technologie de suppression du bruit. Mais si vous ne pouvez pas supporter l’idée de courir sans bande sonore et que vous devez rester conscient de votre environnement, il n’y a pas de meilleure option que celle-ci.