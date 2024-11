OnePlus Open : un an après et toujours fabuleux

Que le OnePlus Open ressemble ou non à un smartphone pliable de pointe au lancement dépendait du fait que vous ayez passé du temps avec l’Oppo Find N2 – le pliable uniquement disponible en Chine de la société mère de OnePlus – l’année précédente. Beaucoup de choses ont été transférées de ce modèle à l’Open et à son frère Find N3. Mais pour la plupart des fans de téléphones occidentaux ? L’Open a été une bouffée d’air frais.

Alors que le Google Pixel Fold ressemblait clairement à un premier effort et que le Samsung Galaxy Z Fold 5 était en grande partie le même, la première incursion de OnePlus dans les pliables proposait la bonne forme, ne lésinait pas sur le matériel et coûtait moins cher au lancement. Ajoutez à cela l’une des meilleures versions du multitâche sur grand écran qu’Android ait jamais vues, et il était clairement au sommet d’une classe encore émergente. Douze mois plus tard, les deux grands rivaux ont lancé des modèles de nouvelle génération ; OnePlus a riposté avec l’Open Apex Edition. Une nouvelle couleur fraîche et le double du stockage interne sont-ils suffisants pour rester le leader ?

Design et finition forme fantastique

Les pliables sont rapidement devenus plus fins et plus légers. Lorsque le OnePlus Open a atterri, ses dimensions pliées de 11,7 mm et dépliées de 5,8 mm étaient les meilleures de sa catégorie ; il est toujours plus fin que le Galaxy Z Fold6 de Samsung lorsqu’il est fermé, mais le Google Pixel 9 Pro Fold l’a battu – et le Honor Magic V3 est globalement plus mince de l’année. Bien que l’Open semble naturellement plus épais dans votre poche, il n’est pas si éloigné d’un certain nombre de produits phares non pliables dotés de bosses géantes pour l’appareil photo. Et à 239 g ou 245 g selon la finition choisie, ce téléphone n’est pas à des kilomètres du cadre en titane du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Au lancement, le seul OnePlus Open à arriver en Europe était la variante Emerald Dusk ; il avait une teinte verte et du verre mat, tandis que les États-Unis ont également obtenu une version Voyager Black avec du cuir végétalien. Place au Crimson Shadow de l’édition Apex. Le cadre argenté poli et la bordure orange du curseur d’alerte signature de OnePlus sont un clin d’œil à l’un des modèles les plus vénérés du partenaire photo Hasselblad, et à notre avis, c’est le plus beau pliable de style livre.

OnePlus indique que la taille du curseur a été augmentée pour l’Open, tandis que sa position a été ajustée pour une utilisation à une main. L’édition Apex ajoute un nouveau mode VIP aux débats, en plus des bascules sonnerie/vibreur ; cela verrouille la caméra et le microphone et renforce la sécurité de l’appareil.

Le cercle de la caméra à l’arrière est tout simplement énorme. Cela montre vraiment que les caméras ne sont pas un point secondaire sur ce téléphone, comme elles le sont sur de nombreux pliables. Ce téléphone a un style assez anguleux, mais il est agréable au toucher : les bords sont bien finis, le cadre n’empiète pas trop sur l’écran extérieur et les versions en cuir végétalien sont merveilleusement adhérentes. Ils cachent également bien les empreintes digitales.

En parlant de cela, il y a un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation sur le côté. Il est assez facile à atteindre et a toujours été rapide à reconnaître mes doigts, même si on préfère toujours les scanners à double sous-écran utilisés par Vivo sur le X Fold3 Pro. Il existe un déverrouillage du visage pour l’écran d’accueil, qui peut utiliser à la fois la caméra selfie externe et celle traversant l’écran intérieur, mais aucune n’est suffisamment sécurisée pour être utilisée pour les applications bancaires.

La charnière est un élément clé de tout téléphone pliable et la différence entre cette charnière Flexion en 69 parties et les premiers pliables est comme le jour et la nuit. La charnière s’ouvre en douceur et se ferme bien. Il n’y a aucune opération saccadée – c’est si fluide. Les deux moitiés s’emboîtent bien et s’affleurent l’une l’autre. Il n’y a aucun espace, le téléphone se déplie complètement à plat et vous n’avez pas l’impression de devoir le traiter comme si c’était une fleur sur le point de s’effondrer.

Ce téléphone est classé IPX4 et résistera donc aux éclaboussures, mais pas à une immersion. Les meilleurs pliables sont désormais IPX8, le OnePlus est donc battu pour la protection contre l’eau.

Écrans et son : la taille compte

Il existe ici des écrans AMOLED extérieurs de 6,3 pouces et intérieurs de 7,82 pouces, et les deux sont capables de taux de rafraîchissement adaptatifs de 1 à 120 Hz. Le premier est, à notre avis, la taille parfaite pour un téléphone pliable : le rapport hauteur/largeur correspond exactement à celui d’un téléphone non pliable, de sorte que les applications ne se sentent pas du tout coincées comme elles le font sur la série maigre Z Fold de Samsung, pour le moment. il est encore assez petit pour tenir d’une seule main.

Il est protégé par un verre trempé Ceramic Guard, qui est suffisamment robuste pour résister à de petites chutes, mais ne peut pas égaler le verre Corning Gorilla Armor du Galaxy S24 Ultra pour des reflets de lumière ternes. Sérieusement, plus tôt l’accord d’exclusivité présumé de Samsung expirera, mieux ce sera.

L’écran principal possède la couche de protection en plastique habituelle, qui ne va pas jusqu’aux bords du panneau comme le Pixel 9 Pro Fold, mais est à peine perceptible lors d’une utilisation quotidienne. Il ne sert à rien de prétendre que le pli n’est pas là, mais il a été réduit au minimum et n’est perceptible que lorsque la lumière frappe sous un certain angle. Autrement, cela ne nuit pas à ce qui est affiché à l’écran et vous le sentez à peine sous vos doigts.

La luminosité, les couleurs, le contraste et la netteté sont tous par ailleurs au rendez-vous pour un téléphone haut de gamme. Bien sûr, il existe des produits phares non pliables qui brillent plus fort, mais nous n’avons jamais eu de mal à voir ce qu’il y avait sur l’un ou l’autre écran à l’extérieur par temps ensoleillé. Comme on peut s’y attendre, l’écran déplié était superbe pour lire du contenu et parcourir des photos, mais on n’a jamais senti devoir l’utiliser car l’écran extérieur était compromis de quelque manière que ce soit – quelque chose rencontré sur plusieurs appareils pliables Samsung.

Officiellement, les deux écrans fonctionneront bien avec un stylet, mais seul l’Oppo Pen semble être pris en charge. Cela n’a pas été largement diffusé en dehors de la Chine, c’est donc très difficile à retrouver. Il est beaucoup plus facile de se procurer un S Pen pour le Galaxy Z Fold6 si vous souhaitez prendre des notes ou gribouiller.

Trois haut-parleurs (deux en haut, un en bas) délivrent un son raisonnablement fort, un son spatial Dolby Atmos qui permet de créer une scène sonore plus large lorsque vous regardez une vidéo.

Caméras : pas de véritable compromis

La triple configuration de caméra améliorée par Hasselblad, logée à l’intérieur de la grosse cocarde arrière susmentionnée, est un arrangement accrocheur, notamment en raison de sa taille physique. Il y a eu peu de compromis en termes de capteurs, avec un objectif 48 MP LYTIA-T808 de Sony qui prend en charge l’empilement de pixels (une première pour tout appareil pliable), un ultra-large de 48 MP avec mise au point automatique pour les clichés macro et un téléobjectif périscope de 64 MP idéal pour Zoom optique 3x.

Ce n’est pas toute l’histoire, car il existe également un zoom hybride 6x. OnePlus appelle cela « zoom sans perte intégré au capteur », et même si nos clichés semblaient un peu plus doux que ceux pris en 3x, ils ont exceptionnellement bien résisté. Le zoom numérique va jusqu’à 120x et peut produire des résultats décents sous un bon éclairage, à condition que vous puissiez garder votre main suffisamment stable. Une faible luminosité est cependant un non-non. C’est bien mieux si, disons, vous optez pour 20x.

Les doubles caméras selfie ont également un nombre de pixels impressionnant ; 32 MP à l’intérieur et 20 MP à l’extérieur (oui, il y en a un sur chaque écran). Nos quelques selfies étaient superbes. OnePlus affirme avoir travaillé pour améliorer le mode portrait Hasselblad sur ce téléphone par rapport aux versions précédentes et j’ai obtenu des résultats satisfaisants.

Les images prises à la lumière du jour étaient vraiment nettes et claires, l’exposition ne devenant qu’un léger problème dans un ciel lumineux au lancement. Les mises à jour logicielles au cours des douze derniers mois ont considérablement amélioré la gestion de la plage dynamique. Il n’y a pratiquement aucun bruit d’image, les couleurs sont percutantes et il y a une merveilleuse quantité de détails exposés, sans la netteté excessive sur laquelle certains concurrents comptent pour donner une impression de clarté.

L’empilement de pixels signifie essentiellement qu’un capteur physiquement plus petit peut absorber plus de lumière, et l’Open utilise son capteur à bon escient la nuit. La photographie en basse lumière est clairement améliorée par rapport aux téléphones OnePlus précédents. Ce n’est pas encore le meilleur de sa catégorie, mais il est bien meilleur que, disons, ceux du OnePlus 10 Pro (pour mémoire, on a aimé les capacités de faible luminosité du OnePlus 11). Comme pour chaque appareil photo de téléphone que l’on utilise, l’ultra-large de l’Open sert avec parcimonie, en dehors des prises de vue où l’on était trop proche du sujet. Être capable de faire la mise au point aussi près que 3,5 cm fait. c’est une macro utile, avec d’excellents détails et couleurs.

Performances et autonomie : toujours rapides

Lors de son lancement, le OnePlus Open était à peu près aussi haut de gamme que dans le monde de la téléphonie, avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM et un généreux 512 Go de stockage. L’édition Apex a porté cette capacité à 1 To.

De nouveaux concurrents ont depuis fait le saut vers le Snapdragon 8 Gen 3, mais cela ne signifie pas que ce téléphone est soudainement en reste ; il fonctionne à travers des tests de référence, joue incroyablement bien à des jeux (bien que seuls ceux en partenariat avec la société mère BBK puissent utiliser pleinement les écrans 120 Hz) et exécute Android à merveille. Les performances soutenues sont également excellentes, le téléphone ne devenant jamais particulièrement chaud au toucher.

Le multitâche est le point fort de ce téléphone, nous étions donc très heureux de voir qu’il pouvait basculer instantanément entre les applications, sans aucun délai. Des jeux plus exigeants lui donneront encore un peu d’exercice, mais il n’y a pas un énorme écart entre lui et n’importe quel pliable lancé depuis. Ne vous laissez certainement pas décourager par le fait qu’il dispose d’un chipset « plus ancien », car les performances ne manquent pas.

L’Open dispose d’une batterie de 4805 mAh, qui est plus grande que celles que vous trouverez dans le Galaxy Z Fold6 et le Pixel 9 Pro Fold, mais plus petite que le Vivo X Fold3 Pro. Cela s’est traduit confortablement par une utilisation toute la journée pour moi. Avec une heure de jeu et quelques heures de streaming YouTube en plus de mon mélange habituel de défilement social, de lecture Spotify, d’e-mails et d’utilisation de l’appareil photo, nous avons atteint généralement entre 20 et 30 % à l’heure du coucher. Il a plus d’endurance que le dernier de Samsung, même si je n’ai pas encore testé le Pixel pour voir comment son chipset Tensor G4 résiste à la consommation d’énergie.

Comme on peut s’y attendre d’un téléphone OnePlus, le chargement filaire est rapide. Ce n’est pas aussi rapide que sur certains autres modèles OnePlus puisqu’il est réglé à 67W. Mais l’Open peut toujours être rechargé de vide à 100 % en 42 minutes, ce qui est très bien. Il n’y a cependant pas de recharge sans fil.

Logiciel et interface utilisateur : la magie du multitâche

Il exécutait OxygenOS 13.2 prêt à l’emploi, mais OnePlus a rapidement mis à jour l’Open vers Android 14. Il y aura quatre ans de mises à jour de fonctionnalités et cinq ans de mises à jour de sécurité, ce qui est un pas en retard sur la promesse de Google et Samsung de sept ans de durée de vie des mises à jour.

Oxygen OS a intégré quelques touches logicielles intéressantes pour travailler sur un écran plus grand. One Plus appelle cela Open Canvas et facilite l’utilisation de jusqu’à trois fenêtres d’application. Vous pouvez également enregistrer des espaces de travail prédéfinis, plutôt que d’avoir à configurer vos favoris à chaque fois.

Très probablement, vous en utiliserez deux simultanément et c’est vraiment très facile à transférer. Vous pouvez diviser l’écran en deux applications simplement en faisant glisser deux doigts vers le milieu de l’écran ou en faisant glisser les icônes d’application hors de la barre des tâches, qui est devenue un élément clé d’Android sur les pliables. OnePlus a également introduit une option permettant d’accéder rapidement aux fichiers récents. Il y a un didacticiel Open Canvas dans le menu des paramètres, tandis que des astuces contextuelles vous aident tout au long du processus en cas de problème.

Pouvoir étendre une application pour remplir la majorité de l’écran, tout en ayant l’autre (ou deux) sur les côtés est une révélation pour un multitâche rapide. Vous n’avez pas besoin de faire face à une vue compressée, mais vous n’avez pas besoin d’accéder à la barre des tâches pour revenir à votre autre application. C’est un système que je souhaite que d’autres téléphones pliables adoptent dès que possible.

La frappe est un peu étrange sur le plus grand écran, avec le clavier divisé en deux afin que vous ne tapiez pas sur le pli ou que vous n’étiriez pas trop vos doigts. Vous pouvez soit essayer de vous y habituer, soit le désactiver et donner davantage d’exercice à vos chiffres.

Verdict

Il existe maintenant un tas de téléphones pliables vraiment brillants sur le marché – mais ils ont encore besoin de prix plus bas pour vraiment se rapprocher du grand public. OnePlus a fait plus dans ce domaine que n’importe quel rival, mais sa première tentative reste sans doute la meilleure de la race. Le facteur de forme de l’Open n’implique aucun compromis en termes de performances ou de spécifications, donc tout est entièrement de classe phare.

Il manque quelques fonctionnalités que vous trouverez chez les nouveaux concurrents, comme le chargement sans fil et la meilleure résistance à l’eau. Ce n’est plus non plus le meilleur pliable pour la photographie – bien qu’il fasse toujours une sacrée performance et batte Samsung dans de nombreux domaines. Le Pixel 9 Pro Fold s’annonce comme une alternative sérieuse, mais coûte un peu plus cher.

Au lancement, on se demandait qui achèterait un téléphone OnePlus à 1 700 $, étant donné que l’entreprise est surtout connue pour ses sous-produits phares à bon prix. Mais après avoir essayé les alternatives pliables, c’est assez clair : tous ceux qui souhaitent une expérience pliable presque parfaite devraient y jeter un œil.