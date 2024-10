Riva et B&O dévoilent des enceintes Riva Edition

Le partenariat entre Riva et Bang & Olufsen célèbre l’artisanat, le design et l’innovation, en offrant une nouvelle expérience sensorielle avec deux produits innovants pour les systèmes audio embarqués : les enceintes Beosound A5 et Beosound 2 Riva Edition.



La marque de chantier naval la plus célèbre au monde et la première marque mondiale d’audio de luxe insufflent une nouvelle vie à une nouvelle gamme de produits recréés avec une touche nautique pour fournir la bande sonore de chaque voyage en haute mer. À l’intersection de l’artisanat danois et du savoir-faire italien, les enceintes Beosound A5 et Beosound 2 Riva Edition combinent des matériaux nobles, dont l’acajou, l’érable et l’aluminium, résumant l’essence des deux marques.

La Beosound A5 est une œuvre d’art portable en aluminium bleu marine enveloppée d’un placage raffiné d’acajou et d’érable. Les goupilles de verrouillage sur les charnières de la poignée en aluminium apparaissent en bleu aigue-marine et ont été gravées au laser avec le logo Bang & Olufsen. L’enceinte est finie au sein de la célèbre usine Bang & Olufsen à Struer, au Danemark, tandis que le couvercle en bois de l’enceinte est fabriqué à la main par les maîtres artisans de Riva à Sarnico. La Beosound A5 offre une dispersion sonore à 360 degrés et une excellente qualité sonore. L’enceinte est également certifiée Cradle to Cradle Certified, démontrant son engagement envers la longévité. La fonction RoomSense de Bang & Olufsen adapte la lecture en fonction de n’importe quel espace pour un son immersif d’une clarté cristalline à chaque fois. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie et une charge sans fil intégrée, ainsi qu’une résistance à l’eau IP65, la Beosound A5 est le compagnon idéal pour profiter de la musique sans interruption à bord, au bord de la piscine ou dans n’importe quel intérieur.

La Beosound 2 est une enceinte en aluminium massif doublement anodisé en bleu marine avant que soient fraisées avec précision les lignes de sa calandre emblématique ; la molette de commande flottante arbore la ligne aigue-marine bleue emblématique de Riva. La Beosound 2 offre des performances sonores vraiment puissantes grâce à la technologie de lentille acoustique de Bang & Olufsen dans le corps du haut-parleur conique qui crée une expérience sonore à 360 degrés. Les auditeurs peuvent parcourir les chansons d’un simple toucher et l’interface à molette permet d’orienter le son dans n’importe quelle direction.



Les Beosound A5 et Beosound 2 Riva Edition ont disponibles sur les sites Riva Boutique et Bang & Olufsen respectivement pour 2400 € et 5000 €.