Oppo dévoile un Find X8 Pro plus qu’innovant

Le Find X8 Pro se destine d’abord vers la Chine, mais fera sans doute l’objet d’un lancement mondial ultérieurement.



Ce n’est généralement qu’une question de temps entre Apple annonçant une nouvelle fonctionnalité de smartphone géniale et quelqu’un du monde Android créant sa propre version, par exempke Oppo. Pas même deux mois après l’arrivée de Camera Control sur l’iPhone 16, la série Oppo Find X8 a atterri avec son propre déclencheur tactile.

Révélés pour la Chine natale d’Oppo avant un déploiement mondial en novembre, les Oppo Find X8 et Find X8 Pro sont deux produits phares axés sur la photographie, alimentés par le dernier processeur haut de gamme de MediaTek, le Dimensity 9400.

Le modèle le plus courant dispose d’un écran OLED plat de résolution FHD+ de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement LTPO de 1 à 120 Hz, tandis que la variante Pro obtient une dalle plus grande de 6,78 pouces avec un verre subtil à quatre courbures. Attendez-vous à ce qu’il ressemble beaucoup à l’écran légèrement arrondi du Xiaomi 14 Ultra. Les deux téléphones ont des cadres métalliques plus plats que ceux que l’on l’habitude de voir chez Oppo. Mais les bosses circulaires géantes de la caméra montrent une lignée claire avec les modèles précédents comme le Find X6 Pro.

Aucun des deux modèles n’a lésiné sur les capteurs. L’Oppo Find X8 reçoit un Sony LYT-700 de 50 MP avec stabilisation optique de l’image, associé à un ultra-large de 50 MP avec mise au point automatique et un téléobjectif de 50 MP (également avec OIS) qui convient au zoom optique 3x. Le Find X8 Pro va encore plus loin avec un capteur principal LYT-808 1/1,4 pouces plus grand et un deuxième zoom périscope de 50 MP avec un grossissement optique 6x.

Seul le modèle Pro dispose du bouton d’obturation dédié, qu’Oppo appelle le « bouton rapide ». Appuyez deux fois dessus pour ouvrir l’application appareil photo, appuyez à nouveau pour déclencher l’obturateur ou faites glisser votre doigt pour zoomer et dézoomer sur les photos. Il n’est pas clair si vous pouvez déclencher d’autres fonctionnalités de l’appareil photo, comme l’ouverture ou l’exposition. Hasselblad est de retour pour fournir une aide au traitement des images, et Oppo a ajouté un nouveau mode photo en direct à son application appareil photo.

Les deux téléphones commencent avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ; le Find X8 atteint 16 Go et 512 Go, tandis que le Find X8 Pro peut être équipé de 16 Go et 1 To si vous recherchez une capacité maximale. Le plus petit téléphone dispose d’une batterie en carbure de silicium de 5 630 mAh, tandis que le Pro dispose d’une cellule encore plus puissante de 5 910 mAh. Les deux peuvent gérer une charge filaire de 80 W et des recharges sans fil de 50 W.

Les acheteurs chinois peuvent s’attendre à payer 4 199 CNY (environ 590 $) pour l’Oppo Find X8, tandis que le Find X8 Pro commence à partir de 5 299 CNY (environ 745 $). Attendez-vous à ce que ces prix grimpent considérablement au moment où ils sortent à l’étranger. On ne sait pas exactement dans quels pays il sortira en novembre, mais Oppo s’est engagé à un grand retour en Europe après plusieurs années dans la nature.

A noter que la société n’a pas annoncé de variante Ultra pour remplacer le Find X7 Ultra – mais une serait en préparation pour début 2025.