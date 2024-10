Skullcandy présente sa nouvelle collection Washed

Skullcandy vient de présenter sa nouvelle collection Washed à travers 4 produits emblématiques : l’enceinte Ounce +, le casque Crusher Evo, les écouteurs sans-fil Smokin Buds et les écouteurs filaires Set.

La collection Washed en édition limitée s’inspire des habits de travail, avec ses teintes délavées et ses effets d’usure. Alliant style urbain et performance sonore, cette collection est le choix idéal pour ceux qui veulent passer des chantiers au skatepark avec style. Avec des prix allant de 34,99 € à 199,99 €, cette collection est proposée en 3 coloris : Denim, Rose et Tan.



Crusher Evo – 199,99€ – Ressentez les basses comme jamais auparavant Le casque Crusher Evo est l’incarnation même du son immersif. Avec la technologie Crusher Bass, il vous offre des basses percutantes et ajustées selon vos préférences, pour une expérience audio totalement inédite. Que ce soit pour la musique ou les films, le Crusher Evo garantit une immersion sonore inégalée.

Ounce + – 34,99€ – Connectez-vous et détendez-vous Résistante aux intempéries et dotée d’une grande autonomie, l’enceinte Ounce+ est conçue pour ceux qui aiment partager la musique en extérieur. Grâce à sa dernière version du Bluetooth et à sa sangle intégrée, elle se connecte facilement à vos autres enceintes Skullcandy. Robuste et facilement transportable, elle est le compagnon idéal pour vos sorties.

Élégance et sonorité premium Les écouteurs Smokin’ Buds offrent un son clair, puissant et équilibré, répondant aux attentes des audiophiles les plus exigeants. Avec son mode EQ et un micro intégré dans chaque écouteur, ils sont parfaits pour un usage quotidien, combinant style et performance.

Set – 44,99€ – Simplicité et polyvalence Les écouteurs Set sont conçus pour une utilisation quotidienne avec une approche simplifiée. Leur design ergonomique et leur qualité sonore en font un choix parfait pour ceux qui recherchent la fonctionnalité sans compromis sur le style.