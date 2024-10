Paris Audio Vidéo Show Eric Serra & RXRA Group en concert évènement

Parrain et invité exceptionnel du salon, Eric Serra offrira avec son groupe RXRA un concert évènement samedi 26 octobre 2024 à 18h.



Le PARIS AUDIO VIDEO SHOW va accueillir cette année Eric SERRA en tant que parrain et invité exceptionnel de l’édition 2024. Compositeur, musicien et producteur de renommée internationale, Eric SERRA s’est imposé comme une figure incontournable dans l’univers de la musique de film, avec un style unique et reconnaissable qui mêle influences électroniques, orchestrales et expérimentales.

Eric SERRA est notamment connu pour sa collaboration de longue date avec le réalisateur Luc Besson, avec qui il a travaillé sur plusieurs films devenus cultes. Parmi ses œuvres les plus marquantes, on retrouve les bandes originales du Grand Bleu, Léon et Le Cinquième Élément, qui ont marqué l’imaginaire collectif par leur capacité à sublimer l’image à travers la musique.

