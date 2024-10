Une Swatch The Simpsons pour Halloween

Swatch présente deux nouvelles montres pleines de vie dans la collection Les Simpson, afin de marquer les célébrations d’Halloween et du Día de los Muertos.



Elles apporteront assurément de la joie et de la lumière dans votre vie. AYE CARUMBOO! avec Bart Simpson donne vie à cette montre disposant d’un boîtier rond de 47 mm. On retrouve un Bart électrifié en blanc et rose foncé sur fond noir, s’étirant sur le cadran et le bracelet. Des éclairs apparaissent aussi sur le bracelet, même les aiguilles sont en forme d’éclairs. Une montre parfaite pour compléter votre costume d’Halloween !





Connue pour sa joie de vivre, Swatch prend à coeur les célébrations de Día de los Muertos avec D’OH OF THE DEAD. La NEW GENT classique comprend tous les membres de la famille Simpson et est inspirée par une ofrenda, des couleurs et éléments de décoration traditionnels parant le cadran et le bracelet.



AYE CARUMBOO! et D’OH OF THE DEAD seront disponibles dans les boutiques Swatch et sur swatch.com.