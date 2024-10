Une collaboration folle Mercedes-Benz x Moncler by NIGO

Mercedes-Benz et Moncler ont élargi leur collaboration au salon « The City of Genius » à Shanghai avec une nouvelle campagne de marque et une œuvre d’art, une collection de capsule mode et Classe G en édition limitée.

Lors du salon The City of Genius à Shanghai le 19 octobre 2024, Mercedes-Benz et Moncler ont franchi une nouvelle étape dans leur collaboration. Parallèlement au lancement de la campagne de marque « Past Forward. Where the Future is Driven by the Past », ilks ont dévoilé une œuvre d’art unique, « Project G-Class Past II Future », inspirée par NIGO. Elle est basé sur une Classe G des années 90 qui a été entièrement restaurée.

« Pour moi, les années 90 ont été parmi les décennies les plus influentes d’un point de vue culturel et créatif, explique Créateur de mode, producteur de musique et directeur créatif, NIGO. La musique électronique et la scène hip-hop sont apparues comme une nouvelle expression du caractère urbain. Je voulais intégrer cette ambiance et cette énergie dans la conception du projet G-Class Past II Future en interprétant cet héritage pour une nouvelle ère contemporaine. »

NIGO a retravaillé de nombreux éléments de design à l’intérieur et à l’extérieur pour faire revivre le design et l’intégrer dans le paysage culturel du présent. La Classe G Past II Future est un nouveau modèle de Classe G avec une série limitée de seulement 20 voitures et s’inspire de l’œuvre d’art. Lors du salon, le public a également eu un aperçu de la nouvelle collection de mode urbaine et non genrée de Moncler, conçue par Mercedes-Benz et Moncler en collaboration avec NIGO. L’édition limitée de la Classe G et la collection capsule seront lancées en avril 2025. Outre Mercedes-Benz et NIGO, l’événement de Shanghai a également accueilli plusieurs autres artistes, qui ont présenté leurs propres collaborations respectives avec Moncler : A$AP Rocky et Willow Smith, Edward Enninful (OBE), FRGMT de Hiroshi Fujiwara, Gilga Farm de Donald Glover, LuLu Li et Palm Angels. En plus de la gamme Moncler Genius 2024, des vitrines spéciales ont été présentées par Rick Owens et Jil Sander.





La Classe G en édition limitée et la collection capsule sont les premiers produits de la collaboration disponibles à l’achat. Pour couronner l’année du 45e anniversaire de la Classe G, la nouvelle édition montre à quel point cette icône de la marque reste intemporelle et à quel point elle s’adapte habilement aux modes de vie contemporains. La Mercedes-Benz Classe G Past II Future fait référence à l’œuvre d’art unique de NIGO et est basée sur la nouvelle G 450 et le nouveau G 500. Elle dispose d’une peinture extérieure bicolore en vert et gris, d’une sellerie à damier typique de la Classe G et d’une roue de secours montée à l’arrière avec le logo de la collaboration sur son couvercle. Les garnitures extérieures noires comprennent les cadres de fenêtre, les jantes en alliage de métal léger et le protège-pare-chocs emblématique sur toute la longueur des flancs. Ce dernier arbore le lettrage Past II Future. À l’intérieur, ce lettrage se retrouve sur la poignée. Sur la console centrale, le numéro de série limitée « 1 sur 20 » du véhicule est inscrit. Les 20 voitures seront livrées aux clients en avril 2025.