Mondial de l’Auto Paris 2024, une 90e édition record avec plus de 500 000 visiteurs

Le Mondial de l’Auto avait promis une grande fête de l’automobile et a donné rendez-vous à tous les passionnés au Parc des expositions porte de Versailles, du 14 au 20 octobre. Cette édition a permis de célébrer haut et fort l’attachement indéfectible des français pour leur voiture avec un format enrichi pour correspondre aux envies du grand public et aux attentes des constructeurs et partenaires.



Avec une fréquentation qui atteint 508 007 visiteurs, le Mondial de l’Auto confirme être l’un des plus grands événements automobile au monde, attirant amateurs, professionnels, familles et passionnés de tous âges. À la clôture des portes le dimanche à 18h30, le nombre impressionnant de participants témoigne de l’attachement du public à l’univers automobile. Une étude Ipsos présentée à l’occasion de l’événement a notamment confirmé cet attachement persistant des Français à l’automobile puisque 81% se disent engagés émotionnellement avec leur automobile qui les « accompagne dans les différentes étapes de leur vie ».



En plus d’être un événement physique majeur, le Mondial de l’Auto s’est imposé comme un média puissant, touchant un public bien au-delà des murs du Parc des Expositions. Grâce à une stratégie digitale ambitieuse, le salon a généré une portée exceptionnelle sur les réseaux sociaux, avec près de 5 millions d’impressions durant le mois du salon. Le site web a également généré plus de 3 millions de vues, près 1,5 millions de sessions et accueilli près de 800 000 visiteurs uniques, faisant du Mondial de l’Auto une plateforme médiatique à part entière.

Serge Gachot, Directeur du Mondial, déclare : « Avec plus de 500 000 visiteurs, c’est un succès qui démontre notre capacité à fédérer un public diversifié et plus jeune autour de l’automobile. Le Mondial de l’Auto n’est pas seulement un événement physique, c’est devenu un véritable média. »

Autre indicateur et marqueur de cette édition: les essais routiers. Dimanche soir, le centre d’essai en partenariat avec la Banque des territoires, a réalisé plus de 3 300 essais pour 10 marques différentes. Parmi les personnes qui ont essayé les véhicules disponibles sur le centre, 60% ont un projet d’achat dans l’année. La majorité a déclaré qu’elle ne l’aurait pas essayé dans un autre contexte que le Mondial (63%), et pour 69% des personnes interrogées, l’essai aide à envisager un changement de véhicule.

Les constructeurs, quant à eux, se disent très satisfaits des retombées de l’événement. Luca de Meo, Directeur Général de Renault Group souligne “L’automobile, c’est d’abord le produit et c’est l’émotion qui va avec. C’est pour cela que, pour moi, les événements comme le Mondial de Paris sont irremplaçables. Le Mondial, c’est l’opportunité de prendre le pouls du secteur mais aussi pour tous les passionnés, de voir et de toucher les voitures, de partager nos idées, de se retrouver, de s’inspirer des avancées de la concurrence. C’est pour cela que le succès de cette 90e édition du Mondial de Paris nous fait chaud au cœur chez Renault : malgré tout ce que l’on peut dire, l’automobile reste un moteur d’émotions et aussi de progrès. Merci au public et merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette nouvelle édition !”

Cette 90ème édition du Mondial de l’Auto s’est affirmée comme un carrefour d’échanges incontournable pour l’industrie automobile à un tournant crucial de son histoire. Plus de 25 conférences dont 12 portées par Google et BCG ont offert aux professionnels, experts et décideurs une opportunité unique d’échanger sur le futur de l’automobile sur la scène officielle du salon. Ces discussions ont couvert un large éventail de sujets, de la transformation industrielle aux changements induits par le véhicule électrique, en passant par l’évolution des attentes des consommateurs..

Tout au long de la semaine, les visiteurs ont pu découvrir, en plus des nouveautés des constructeurs, des concept cars avant-gardistes, des voitures de collection emblématiques, ainsi que des simulateurs de course immersifs. Ils ont également eu la chance de rencontrer des personnalités inspirantes telles que GMK, Pierre Gasly, Antoine Dupont, Bigflo et Oli, Morgane Quetier, POG, Akram Junior, Franck Galiègue, Sébastien Loeb, Maeva Coucke, Nelson Monfort et bien d’autres…, qui ont partagé leur vision de l’automobile.

Pour s’immerger pleinement dans l’ambiance festive, les visiteurs ont participé à des animations spectaculaires avec 3 Laser Show, 30 DJ Sets en partenariat avec Radio FG et des concerts des musiciens de la Banda, qui ont rythmé chaque moment de leur visite. Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition…