Une collection Eastpack en hommage à Star Wars

Depuis plus de 40 ans, la saga emblématique Star Wars de George Lucas forgea un héritage narratif qui transcende les générations en évoquant des émotions

qui capturent l’imagination du monde entier.

Les personnages les plus emblématiques et les représentations visuelles les plus marquantes de la saga se retrouvent ornant les designs classiques de cette collection spéciale Eastpak. Celle-ci comprend une gamme de sacs à dos, de bagages et d’accessoires disponibles dans des imprimés uniques – SW Landscape Gris, SW Stars Bleu Marine, SW Galaxy Noir, SW Death Star Noir, SW Death Star – ainsi qu’une collection

capsule en édition limitée, avec des tissus et des finitions de qualité supérieure.

De nouveaux imprimés Star Wars apportent une touche galactique à l’iconique sac Day Pak’r. Ce modèle est équipé d’une pochette matelassée intérieure pour ordinateur portable, de poches gourdes latérales, ainsi que d’une poche sécurité dans le dos. Ce sac, parfait pour un usage quotidien, est disponible dans les imprimés SW Stars Bleu Marine, SW Galaxy Noir, SW Landscape Gris et SW Death Star Noir. Le modèle Day Office est également disponible en SW Death Star Noir avec des logos co-brandés.





Voyagez l’esprit léger grâce à la populaire Transit’r, un bagage qui combine fonctionnalité et durabilité, et embarquez pour des voyages aux couleurs de Star Wars | Eastpak. La valise Transit’r est disponible dans les imprimés SW Stars Bleu Marine et SW Galaxy Noir, et en 3 tailles : S, M et L.

Portez la puissance sur votre dos avec le Padded Pak’r Star Wars | Eastpak en édition limitée. Le modèle Padded Pak’r SW Chewbacca est recouvert de fausse fourrure, évoquant le pelage emblématique de Chewbacca, agrémenté de sangles imprimées de motifs munitions.Cette collection spéciale comprend également deux autres Padded Pak’r, qui symbolisent l’affrontement éternel entre le côté obscur et le côté lumineux de la Force.

Ces sacs à dos en édition limitée associent un épais nylon matelassé à des détails et ornements de haute qualité. Du côté obscur, le modèle SW Dark Side présente Darth Vader et son armée de Stormtroopers, avec des surpiqûres en fil rouge, rappelant la couleur du sabre laser de Vader. Du côté lumineux, le modèle SW Light Side met en scène Luke

Skywalker, la Princesse Leia et R2-D2, ornés de détails en fil bleu, évoquant la couleur du

sabre laser de Luke.