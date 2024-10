DALI lance un casque sans fil O-8 pour audiophiles

Fort de son succès avec les IO-12, récompensé par un prix EISA, DALI lance son nouveau casque sans fil, le IO-8 (600 €). Doté de haut-parleurs sur mesure de 50 mm, aptX adaptive, il est compatible avec un son jusqu’à 24 bits/96 kHz, et une utilisation filaire ou sans fil.

Cet IO-8 à réduction de bruit active (ANC) ont été conçus par la même équipe que celle ayant développé l’enceinte phare de DALI, la KORE. Les membranes des haut-parleurs de cet IO-8 utilisent la technologie exclusive de fibre de papier et de bois de DALI, offrant un son naturel et riche en détails. Les coussinets des IO-8 sont fabriqués en cuir véritable luxueux, tandis que les surfaces des coques arborent une finition anodisée brossée et radiale.



Tirant parti des technologies innovantes des IO-12 et de plus de quatre décennies d’expertise dans la fabrication d’équipements audio de pointe, cet IO-8 offrent un son Hi-Fi de qualité supérieure, que ce soit en mode sans fil ou filaire. Pas besoin d’application : Grâce à des boutons multifonctions intuitifs, les IO-8 se contrôlent d’une seule main, sans avoir besoin d’une application smartphone. Il suffit de connecter le casque à votre source audio et de commencer à écouter en quelques secondes.