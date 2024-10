Une collection Fruits du Démon signée Casetify et One Piece

CASETiFY, la marque mondiale d’accessoires, a annoncé aujourd’hui sa dernière collection avec One Piece. Cette collaboration s’inspire des fruits du démon. Les fans de la série peuvent s’inscrire dès maintenant pour bénéficier d’un accès prioritaire à la collection le 23 octobre sur casetify.com.

Les fruits du démon de la franchise ONE PIECE sont classés comme des fruits surnaturels dispersés dans le monde entier. CASETiFY utilise les motifs de fruits de la série pour créer une collection comprenant des accessoires AirPod 3D ainsi qu’une gamme de produits au design cohérent. Le design qui se démarque dans toute la collection joue sur les autocollants de fruits, en prenant un élément commun et en l’adaptant au thème des fruits du démon de la collection. Les produits les plus remarquables sont les trois étuis AirPods en 3D reproduisant les fruits Gum-Gum, Pyro-Fruit et Fruit du Bistouri.

Les designs de la collection s’étendent à une vaste gamme d’accessoires, notamment les AirPods et AirPods Pro, les AirPods Max, les iPad, les étuis pour ordinateurs portables, les chargeurs sans fil, les pochettes pour écouteurs, les supports pour porte-cartes, les supports de préhension et les supports de charge 2-en-1. Tous les produits de la collection se vendront entre 35,99 € et 104,99 €.

Un accès VIP sera mis en place exclusivement pour les produits spéciaux, y compris l’étui collector pour casque Gum-Gum Fruit, la coque collector pour AirPods Pro Pyro-Fruit, la coque collector pour AirPods Pro Fruit du Bistouri, l’étui collector pour AirPods Pro Gum Gum Fruit, et le support Thousand Sunny Grip avec accès prioritaire Gold/Silver à partir du 21 octobre à 6h du matin heure de Paris.