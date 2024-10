Une microchaîne Thomson pour les nostalgiques du vinyle

Pour les nostalgiques qui adorent combiner style rétro et technologie moderne, Thomson propose un ensemble microchaîne & platine MIC300TT (189,90 €).

Vous êtes un amoureux du vinyle ? La microchaîne MIC300TT vous permet non seulement de profiter de vos disques préférés (33/45 tours) avec une platine à entrainement par courroie, mais aussi de les numériser directement en MP3. Son look vintage en fait un élément décoratif incontournable. Elle est équipée d’une tête de lecture Audio-Technica AT3600L, du Bluetooth 5.0, d’un lecteur CD, d’une radio FM et de nombreuses autres fonctionnalités comme l’auto-stop et le contrôle de la vitesse (pitch control).