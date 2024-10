Un nouveau coloris pour les enceintes rétro-chic edifier D32

L’enceinte EDIFIER D32 (199 €) est une enceinte Bluetooth de bureau mais aussi portable et sans fil au style rétro. Son boîtier en bois fabriqué à la main, sa grille d’enceinte tressée et les touches piano remontent le temps.

Elle est équipée d’un module Wi-Fi bi-bande 5 GHz et 2,4 GHz. Avec la prise en charge d’Apple AirPlay2, possibilité de diffuser de la musique via Wi-Fi depuis vos appareils iOS, Apple TV et votre ordinateur installé sur iTunes vers le haut-parleur.

Le récepteur audio Bluetooth V5.3 prend en charge le codec LDAC avec le débit de transmission le plus élevé jusqu’à 990 kbps. Vous pouvez diffuser de l’audio haute résolution jusqu’à 24 bits/96 kHz à partir de vos appareils intelligents Android (Android 8.0 ou version ultérieure).

Cette enceinte prend également en charge la connexion simultanée de deux appareils Bluetooth. Vous pouvez facilement changer de périphérique source audio.

Une batterie haute capacité de 7,4 V/5 200 mAh est intégrée dans le boîtier, suffisante pour une lecture continue jusqu’à 11 heures par charge. Ce produit est disponible en 3 coloris : Noyer, Blanc et Bois.