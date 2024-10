Comment la Sonos Arc Ultra va transformer le son de votre home cinéma

Considérant qu’il s’agit de la nouvelle offre haut de gamme de la société, Sonos a lancé l’Arc Ultra en toute discrétion.

Sonos a enfin lancé sa nouvelle barre de son Arc Ultra. Considérant qu’il s’agit de la nouvelle offre haut de gamme de la société, elle a été lancée sans grande fanfare et a clairement été retardée.

On suppose que ce n’est pas surprenant compte tenu des récents problèmes de Sonos avec l’un des pires lancements d’applications de mémoire récente et du fait qu’il a ensuite dû s’engager dans de futurs contrôles de qualité pour apaiser les fans enragés.

Tout cela est dommage, car le Sonos Arc Ultra à 999 € devrait être la meilleure enceinte Sonos qui ait jamais existé – c’est incroyable sur le papier, utilisant une technologie de pointe que Sonos a acquise en 2022 avec l’achat de la société néerlandaise Mayht. Sonos appelle cette technologie SoundMotion et elle fait ses débuts sur le woofer de l’Arc Ultra. Essentiellement, SoundMotion permet d’obtenir un son plus puissant à partir de composants plus petits. Ici, c’est la taille des transducteurs qui convertissent le signal électronique en son. Cela signifie que Sonos a pu donner à la nouvelle barre de son une « apparence plus fine ». Elle a également réduit la consommation d’énergie par rapport à Arc, d’environ 20 %.

Naturellement, Dolby Atmos est entièrement pris en charge sur l’appareil. Il y a un total de 14 haut-parleurs au total (disposés dans une configuration 9.1.4 au lieu de la configuration 5.1.2 du Sonos Arc), y compris des tweeters avec des guides d’ondes à chaque extrémité pour diriger le son. Comme on peut s’y attendre de la part de Sonos, vous pourrez adapter l’Arc Ultra à votre pièce grâce à la technologie Trueplay bien connue de l’entreprise. La société affirme que la nouvelle barre a le double de la puissance des basses de l’Arc existant.

Fait intéressant, Sonos affirme avoir travaillé dur pour améliorer la clarté du dialogue avec Arc Ultra, avec une nouvelle conception de canal central et une fonction d’amélioration de la parole dans l’application qui vous permet de composer le dialogue si vous avez du mal à suivre. Il existe trois modes distincts. Cela nous semble être une fonctionnalité bienvenue, en particulier pour les émissions particulières où il est difficile d’entendre ce que les gens disent au-dessus de l’action.

Comme vous vous en doutez, vous pouvez contrôler l’Arc Ultra via l’application Sonos, Sonos Voice Control ou Amazon Alexa tout en prenant en charge AirPlay 2 et Bluetooth d’Apple (pour la lecture à partir d’autres appareils). Il existe également des commandes tactiles sur la barre de son, qui disposent désormais d’un « rebord dédié » derrière la barre de son principale.



Sonos a également lancé une nouvelle version de son Sub haut de gamme à côté de l’Arc Ultra, appelée Sub 4 – encore une fois pour mettre au-dessus du Sub Mini en tant que sous de Sonos pour les espaces plus grands et vous pouvez en utiliser deux dans la même configuration si vous le souhaitez. . Le Sub 4 à 799 € a une finition mate et des composants internes améliorés – en particulier sur la façade Wi-Fi – pour une consommation d’énergie inférieure. Il existe également un meilleur caisson de basses. Arc Ultra et Sub 4 seront disponibles à partir du 29 octobre. Comme on peut s’y attendre d’un produit Sonos, tout cela est disponible en noir et blanc.