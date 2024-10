Anod, le vélo électrique made in Vendée

Anod, pionnier du vélo électrique hybride français, présente l’Anod Hybrid. Conçu et assemblé en Vendée, il offre une solution écologique, innovante et pratique pour les cyclistes urbains.



Pour en finir avec les batteries trop grosses et trop lourdes, Anod invente le premier vélo électrique hybride doté d’une batterie ultra-compacte, cinq fois moins lourde et moins encombrante que les modèles existants. Cette batterie de 650 grammes, de la taille d’un livre de poche, se glisse facilement dans une poche ou un sac à main.

Elle se recharge en 1h30 via un câble USB-C standard. De plus, grâce à une technologie de récupération d’énergie au freinage, inspirée des voitures hybrides, elle offre 25 à 50 km

d’autonomie selon le degré d’assistance utilisé – largement suffisant pour les trajets quotidiens en ville. Cette technologie brevetée lui permet de contenir six fois moins de lithium que celle d’un vélo électrique classique.





Un vélo Made in Vendée, des composants premium

Conçu et assemblé entre Paris et les Pays de la Loire, l’Anod Hybrid allie le meilleur du savoir-faire français avec les composants et les fonctionnalités les plus premium du marché. Courroie carbone, selle SPM Italia, freins à disques, tracking GPS du vélo… sans oublier son design épuré, qui comblera les plus exigeants.

Anod Hybrid, 3499 € – à précommander sur www.anod.com