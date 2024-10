La nouvelle bague intelligente d’Oura résout certains de mes plus gros problèmes avec la dernière

L’Oura Ring 4 offre un nouveau design, une meilleure application et une détection améliorée – corrigeant certains de nos plus gros reproches avec le dernier modèle.



Le dernier engouement pour les trackers de fitness semble être les anneaux intelligents. Ils existent depuis un certain temps maintenant, mais cette année, les choses sont devenues un peu plus courantes grâce au lancement par Samsung du Galaxy Ring. Oura a cependant été le premier à en fabriquer un, et maintenant la marque est de retour avec un tout nouvel appareil.

Oura Ring 4 est la première nouvelle bague intelligente d’Oura en quatre ans. Il possède un design raffiné, des capteurs mis à jour et une application repensée pour l’accompagner. Sur le papier, il est censé résoudre certains de nos plus gros reproches avec le précédent.

À l’intérieur, les capteurs de suivi de la santé de l’anneau ont augmenté de niveau. Oura affirme qu’il s’adapte désormais mieux à la forme unique de votre doigt, fournissant des données plus précises, de jour comme de nuit, sans sacrifier le confort dans le processus. La différence la plus évidente réside dans la conception. Le Ring 4 d’Oura est toujours fabriqué en titane léger, mais avec un profil plus élégant et plus fin et des capteurs encastrés

Il est également disponible dans un arc-en-ciel de six couleurs, de l’argent brossé au nouveau noir brillant. Mieux encore, ils ont augmenté les tailles à douze options différentes, donc si vous avez un doigt difficile à ajuster, cela devrait vous correspondre.

Smart Sensing est le mot à la mode, avec lequel Oura espère attirer votre attention. Il vise à améliorer la façon dont les capteurs fonctionnent avec votre corps, revendiquant une augmentation de 30 % de la précision de la mesure de l’oxygène dans le sang pendant la nuit et des résultats 15 % meilleurs en cas de troubles respiratoires. Cela réduit également les lacunes dans le suivi de la fréquence cardiaque, ce qui m’a contrarié avec la dernière génération.



Parallèlement à la nouvelle bague, une application Oura repensée, avec la promesse d’une vue plus claire et plus personnalisée de votre santé. L’application vous permet d’explorer des éléments tels que les niveaux de stress quotidiens, la santé cardiaque et les indicateurs de santé des femmes. De plus, il relie toujours les points entre la façon dont vos habitudes actuelles vous affecteront à long terme. Oura offre le regard le plus complet sur votre santé, mais on espère que Ring 4 vous permettra de plonger plus facilement dans les chiffres (les premières captures d’écran donnent l’impression que c’est le cas).