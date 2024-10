On a testé le DJI Neo : 135 g de fun, mais un drone sérieux

Ce petit drone d’entrée de gamme est-il celui que l’on attendait ? Presque…



DJI vend une large gamme de drones avec caméra, ce qui correspond à son statut de leader incontesté du marché. Mais jusqu’à ce que le Neo atterrisse sur mon bureau, je n’avais jamais vu de véritable modèle d’entrée de gamme de la société – le genre de produit que vous pourriez éventuellement acheter de manière impulsive en vous promenant dans la rue principale.

Au prix de 199 € sans contrôleur, le Neo est encore moins cher que le modèle le moins cher de DJI (le DJI Mini 4K). C’est également le drone le plus compact et le plus léger jamais fabriqué par DJI. En termes simples, il entre dans la catégorie des « drones jouets ». Cependant, on réalise rapidement qu’il s’agit d’un drone à part entière au prix d’un drone jouet – même s’il présente quelques aspérités par rapport aux offres plus chères de DJI. Le DJI Neo est-il le premier drone parfait pour les pilotes amateurs qui cherchent à apprendre les ficelles du métier ? Après une semaine de vol dans notre quartier, nous sommes prêt à vous le dire.

Design & finition : minuscule mais robuste

Le Neo ne pèse que 135 g, ce qui lui permet de voler presque partout. Vous devrez toujours rester à l’écart des foules de personnes « non impliquées », hors des zones réglementées autour des aérodromes et autres, et voler avec prudence – mais vous êtes libre de le lancer dans des lieux publics tant que vous faites attention. Mis à part les aspects légaux, le poids – ainsi que les dimensions de seulement 104,2 x 150 x 45,2 mm – rendent le Neo délicieusement portable et facile à lancer depuis la paume de votre main. Bien qu’il ne se plie pas dans un format vraiment de poche, il est suffisamment fin pour se glisser dans une grande poche de manteau ou un petit sac.

Il est aussi bien conçu. Les quatre moteurs d’hélice sont bien protégés grâce aux protections d’hélice intégrées, tandis qu’un couvercle en plastique amovible protège l’appareil photo délicat lorsqu’il n’est pas utilisé. N’ayez donc aucune inquiétude à l’idée de le mettre dans votre sac à dos avec le reste de vos affaires – il n’allait pas tomber en morceaux en bousculant la bouteille d’eau et le reflex hybride.

En termes de contrôles et autres, les choses restent assez simples. Il y a un bouton d’alimentation, ainsi qu’un autre pour parcourir les modes de vol intelligents automatisés (plus d’informations sur ceux ci-dessous). Les batteries s’insèrent et se retirent facilement après avoir appuyé sur un bouton, tandis qu’il existe un port USB-C pour le chargement et le transfert d’images. C’est vraiment tout : le Neo s’appuyant sur un stockage intégré, il n’a même pas d’emplacement pour carte mémoire.

Fonctionnalités et autonomie de la batterie : prises de vue automatiques et vols plus courts

Malgré son prix bon marché et sa taille compacte, le Neo ne manque pas de fonctionnalités, dont une qui n’a pas été vue sur les drones DJI précédents : l’option de vol sans contrôleur. Un bouton sur la face supérieure du Neo peut sélectionner l’un des six modes de vol intelligents, chacun permettant au drone de décoller de la main de l’utilisateur, puis d’effectuer un ensemble spécifique de mouvements aériens avant de revenir et d’atterrir dans la main. Pour ce faire, il reconnaît la forme du corps de l’utilisateur et l’utilise comme référence.

Ces modes sont impressionnants en théorie, mais on est un peu frustré par le manque (nécessaire) de contrôle qu’ils donnent. Pour un vol sans contrôleur, on préfère sortir son smartphone, lancer l’application DJI Fly et utiliser une connexion Wi-Fi pour sélectionner le mode de vol ou déplacer le drone manuellement. Le contrôle Wi-Fi fonctionne sur une portée d’environ 30 m, est assez réactif et vous permet de prévisualiser les photos sur l’écran de votre téléphone.



En lisant entre les lignes du communiqué de presse de DJI, avec ses mentions de vloggers et d’« enregistrement quotidien », il est clair que le Neo est conçu pour ce type de vol plus court (du moins par rapport aux autres drones de la société). À cette fin, une batterie pleine fournira jusqu’à 18 minutes de vol – bien moins que les 30 à 40 minutes que les drones DJI les plus récents peuvent offrir, mais toujours plus que suffisant pour prendre quelques photos lors d’une excursion d’une journée ou lors d’une réunion de famille. .

Pour la recharge, vous pouvez brancher un câble directement sur le drone, auquel cas il faudra environ 50 minutes pour charger une batterie vide à 100 %. Ceux qui achètent le Neo dans sa forme groupée Fly More Combo, en revanche, peuvent utiliser le hub de charge de 60 W inclus pour recharger jusqu’à trois batteries simultanément ; il chargera complètement les trois en seulement une heure.

Performances de vol : agile dans les airs

Lorsqu’il est associé à un contrôleur twin-stick standard, tel que le RC-N3 inclus dans le Fly More Combo, le Neo vole presque exactement comme les autres drones DJI que l’on a utilisés. Cela inclut une portée de transmission presque comiquement longue (10 km en théorie, même si vous seriez fou d’en tenter ne serait-ce qu’un tiers si vous voulez réellement récupérer le drone), des commandes très réactives et une fonction de retour à la maison alimentée par GPS – le genre de trucs qui distinguent cette chose des drones jouets. On a aussi beaucoup aimé la façon fiable avec laquelle il a décollé et atterri sur la main.

En d’autres termes, c’est un vrai drone et un excellent moyen de maîtriser les bases du vol sans risquer de perdre quelque chose de très cher comme un modèle Air ou Mavic. Il peut même être piloté à la manière d’un FPV si vous disposez d’un ensemble de DJI Goggles 3 à portée de main.

Certains aspects ne correspondent cependant pas aux modèles les plus chers. Sa résistance au vent (la capacité de rester sur place dans des conditions venteuses) n’est pas aussi forte que ce à quoi nous nous attendions. A plusieurs reprises, il s’est révélé incapable de voler face au vent. Cependant, la plupart des drones jouets ne présentent aucune résistance au vent.

Il n’y a pas de détection d’obstacles, c’est pourquoi vous pouvez tabler sur la « certitude » de le crasher. Sans capteurs pour éviter les collisions avec les arbres, les clôtures, etc., à moins que vous ne soyez un pilote extrêmement prudent ou chanceux, le Neo va probablement s’écraser assez souvent. C’est particulièrement vrai si vous utilisez les modes de vol intelligents automatisés. Vu le prix et le statut d’entrée de gamme du drone, nous aurions été étonnés de voir la détection d’obstacles incluse ici. Mais c’est quelque chose à considérer lors du vol.

Performances de la caméra : 4K, quoique…

Sur le papier, les spécifications de l’appareil photo du Neo sont impressionnantes. Il dispose d’un capteur d’un demi-pouce qui peut enregistrer des vidéos 4K à 30 im/s ou des vidéos Full HD à 60 im/s et prendre des photos de 12 MP. Il propose également deux options de stabilisation électronique de l’image.

En pratique, les choses ne vont pas si bien. Pour commencer, le débit vidéo est faible et les images obtenues, même en 4K, semblent trop nettes et sous-détaillées. Dans des conditions de faible luminosité, tout devient bruyant et boueux. Vu sur un petit écran de smartphone, rien de ce qui précède ne constitue un gros problème : tout semble assez net et coloré. Mais sur un écran plus grand, les défauts sont difficiles à ignorer. La stabilisation est cependant assez efficace, avec un nivellement de l’horizon jusqu’à 45º.

Attendre plus d’un drone aussi abordable serait de la gourmandise, mais on ne peut pas s’empêcher de se sentir un peu déçu en revoyant les clips capturés. Mais encore une fois, si vous comparez la qualité d’image du Neo à celle de ses drones jouets contemporains plutôt qu’à celle de ses camarades DJI plus chers, les choses semblent beaucoup plus roses. De toute évidence, DJI a dû faire des sacrifices pour réduire les coûts.

Les photos et vidéos sont stockées dans les 22 Go de mémoire intégrée. Il peut accueillir environ 40 minutes de séquences 4K ou 55 minutes de séquences Full HD, et il est facile de le déplacer vers votre ordinateur via USB-C ou vers votre téléphone via une connexion Wi-Fi QuickTransfer rapide de 30 Mo/s.

Verdict DJI Neo

Les performances de la caméra et les capacités de vol du Neo sont bien inférieures à celles des drones Mini, Air et Mavic auxquels nous sommes habitués. Mais ce n’est pas le but ; il appartient à une classe complètement différente des autres offres de DJI, avec un prix qui le compare à des jouets plutôt qu’à des drones pour passionnés. Et comparé aux drones jouets, le Neo est absolument fantastique.

Ses commandes de vol réactives et ses fonctionnalités telles que le retour à la maison en font bien plus qu’un jouet, et il semble être un choix idéal pour les enfants ou les apprentis pilotes cherchant à perfectionner leurs compétences de vol en quadricoptère avant d’investir dans un drone photo plus cher et plus performant