Diva Utopia : une enceinte hi-fi sans fil d’exception signée Focal

Focal présente sa première enceinte active connectée sans fil, fruit de cinq années de développement.

La marque française poursuit sa quête d’excellence avec ce modèle combinant pur son hi-fi, design unique, électronique Naim de pointe et dernières technologies sans fil pour une liberté d’usage sans pareille.

Cette enceinte colonne 3 voies bass-reflex est très facile d’installation et d’utilisation ; aucun câble ne relie la paire et aucune amplification externe n’est nécessaire. L’Ultra Wideband, technologie unique codéveloppée avec une entreprise partenaire, permet une

diffusion musicale sans fil avec une qualité sonore remarquable, dépassant celle du CD et approchant la haute résolution audio d’un studio professionnel. Pour une totale liberté et facilité d’usage, DIVA UTOPIA peut être contrôlée via l’application intuitive Focal & Naim, sa télécommande fournie ou des assistants vocaux.

DIVA UTOPIA combine les protocoles Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast et UPnP pour une grande connectivité et un accès à de nombreuses plateformes de streaming – Spotify Connect, TIDAL, Qobuz, QQ Music (Chine). Elle se connecte aisément à une télévision, offrant une nouvelle manière de profiter de ses films et de ses jeux vidéo, et à de nombreuses sources additionnelles, dont les platines vinyles. L’enceinte s’intègre également parfaitement dans un écosystème complet Focal et Naim, comme dans une configuration multiroom à la maison, contrôlable en quelques clics via une application dédiée. Elle s’appaire aussi aux systèmes domotiques pour une parfaite intégration aux maisons connectées. Avec Diva Utopia, le son est pur et à portée de main.

L’enceinte combine un design profilé unique et des détails hautement soignés. Les haut-parleurs de grave sont subtilement positionnés sur les côtés tandis que les joues, flottantes, sont traversées à l’avant par une fente signature qui accueille un logo rétroéclairé. L’esthétique finale est aérienne, puissante et raffinée. Les codes design Utopia sont également au cœur de l’enceinte, comme la double grille rouge et noir du tweeter ou le ruban en aluminium brossé qui l’entoure et qui vient former un symbolique Yin & Yang, évocation de l’harmonie entre savoir-faire et technologie. L’ensemble dessine une

« montre signature ». La distinction se poursuit avec le choix de la feutrine pour les joues, un matériau élégant et écoresponsable.