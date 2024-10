Sony étend sa gamme LinkBuds avec des écouteurs et une enceinte

Sony étend sa gamme LinkBuds avec les écouteurs sans fil LinkBuds Fit, les LinkBuds Open et l’enceinte LinkBuds Speaker



Les LinkBuds Fit associent un confort inégalé et un style personnalisable, grâce aux nouveaux stabilisateurs et aux nouveaux embouts. Les LinkBuds Open offrent un design circulaire ouvert pour rester à l’écoute de son environnement, et leur style est également personnalisable. Sony poursuit sa collaboration avec l’autrice-compositrice-interprète Olivia Rodrigo, qui a remporté trois GRAMMY et vendu plusieurs disques de platine : les LinkBuds Fit et les LinkBuds Open sont proposés dans une teinte violette exclusive, avec deux égaliseurs personnalisés et une interface d’égaliseur audio créée par Olivia. L’enceinte LinkBuds Speaker offre un son clair, agréable et équilibré ainsi qu’un accès rapide à sa musique préférée.



Les LinkBuds Fit offrent un confort inégalé grâce aux nouveaux stabilisateurs et aux nouveaux embouts. Ils proposent aussi un contrôle fluide du bruit et des sons ambiants ainsi qu’une palette de couleurs pour s’adapter au style1 de chacun.

Pour un port confortable, adapté à tous et sécurisé, même pendant une activité sportive, Sony a développé de nouveaux stabilisateurs pour les LinkBuds Fit. Leur design s’adapte quelle que soit la forme de l’oreille et sont bien fixés sur l’écouteur grâce au point d’ancrage dédié. Enfin, les embouts doux qui sont fournis avec les LinkBuds Fit permettent de réduire la pression dans le canal auditif pour confort longue durée.

Restez connecté avec le mode Auto Ambient Sound – Associé à une excellente réduction du bruit, le mode Auto Ambient Sound ajuste automatiquement le bruit ambiant en fonction de votre environnement, afin que vous profitiez confortablement de votre musique où que vous soyez.



Les LinkBuds Fit sont dotés du processeur V2, également présent dans les WF-1000XM5 qui ont remporté de nombreux prix. Ce processeur optimise la réduction du bruit en temps réel en fonction de votre environnement.

Disponibles en noir, blanc, vert, et dans le violet d’Olivia Rodrigo, les LinkBuds Fit peuvent s’adapter à tous les styles. De plus, grâce à la gamme d’accessoires disponibles dans des styles et des couleurs variées, notamment les stabilisateurs et les housses de boîtier des LinkBuds Fit, vous pouvez personnaliser vos écouteurs pour compléter n’importe quelle tenue.