Des Chinos classiques épais Mr Marvis pour l’automne et l’hiver

La marque néerlandaise de vêtements pour hommes dévoile sa nouveauté Automne-Hiver 2024 : des chinos classiques épais.

Fabriqués en coton 100 % biologique, Les Chinos classiques épais offrent un mélange parfait entre chaleur et sophistication. Ce tissu plus épais, aussi connu sous le nom de cavalry twill, est réputé pour sa texture striée prononcée. Hautement durable, il confère à ces pantalons un aspect distinct et sophistiqué. Inspirés par les Chinos classiques raffinés lancés par la marque en début d’année, Les Chinos classiques Épais présentent une coupe plus ample et fuselée, ainsi que des détails de première qualité qui en font un nouveau basique essentiel pour les mois les plus froids.

Conçus pour être portés au quotidien, ces chinois sont dotés d’une ceinture à patte étendue, partiellement élastiquée, garantissant une coupe confortable qui s’adapte à vos mouvements tout au long de la journée. Les pinces à l’avant ajoutent une touche d’élégance intemporelle, tandis que la braguette zippée avec bouton et fermeture à crochet et barre permettent une fermeture à la fois soignée et fiable. Les pantalons sont également dotés de poches latérales obliques, ainsi que de la poche zippée cachée, emblématique de la marque, pour garder vos objets de valeur en sécurité.

Ces Chinos classiques épais sont disponibles en une palette de 8 couleurs, dont le gris feutré Newmans et le bleu foncé intense Deeps, pour 129 €. Ils seront disponibles à l’achat exclusivement sur le site web de MR MARVIS et dans ses points de vente à partir du 13 octobre.