Thomson QLED Pro, des téléviseurs au cœur de l’action

Avec sa gamme QLED Pro (à partir de 599 euros), Thomson propose des téléviseurs à 144 Hz, une fréquence très élevée qui permet une fluidité parfaite de l’image, quelle que soit la source.

Ses quatre ports HDMI 2.1 sont capables de transférer les images d’une source, comme une console de jeu ou un ordinateur, en Ultra-HD jusqu’à 144 Hz. Pour les

retransmissions sportives, qui sont généralement diffusées à une fréquence de 50 Hz, les téléviseurs QLED Pro vont intercaler des images pour améliorer la fluidité en doublant la fréquence. Ce sera l’assurance d’avoir l’image la plus fluide possible quelle que soit la source.

Un téléviseur à 144 Hz est particulièrement intéressant pour le jeu vidéo. Utiliser un modèle QLED Pro permet déjà de bénéficier d’une très grande image, d’autant que selon le recul et les besoins, cette gamme est disponible du 43 au 100 pouces ! Ainsi, un QLED Pro pourra aussi avantageusement servir de moniteur pour un PC gaming. En connectant un PC avec une carte graphique performante, il sera possible de synchroniser l’affichage à 144 Hz pour une fluidité maximale. Pour les consoles, c’est tout aussi intéressant car une PS5 ou une XBOX X peuvent transmettre des images en 120 Hz.

La technologie QLED, ou Quantum LED, ajoute un filtre de couleur par points quantiques. La lumière générée par les LED va passer par ce filtre Quantum DOT pour obtenir les couleurs de base en amont de la filtration colorimétrique qui délivre ensuite l’image visible. Le QLED offre donc une pureté exceptionnelle des couleurs, et améliore aussi l’étendue des couleurs disponibles, avec une luminosité plus forte et par corrélation un contraste plus profond. C’est particulièrement visible sur les contenus en HDR avec des zones claires et sombres détaillées, même quand elles sont juxtaposées. Le QLED profite ainsi à tous les contenus, qu’il s’agisse de films, d’émissions sportives ou de jeux vidéo.

Tous les téléviseurs de la gamme Thomson QLED Pro intègrent Google TV qui permet d’accéder à tous les services de VOD (Netflix, Prime, Disney +…), de TV et de replay (MyCanal, France.TV, Arte…), ainsi qu’à des milliers d’applications. Google TV offre aussi une personnalisation avancée qui va notamment proposer du contenu selon les habitudes de chacun. Outre la résolution Ultra-HD / 4K et le HDR10, la gamme QLED Pro est également compatible Dolby Vision pour une reproduction des films et des séries au plus près des intentions du réalisateur. Les téléviseurs QLED Pro se connectent à Internet en Wi-Fi et permettent de brancher une manette de jeu ou un casque audio sans fil en Bluetooth. Avec quatre prises HMDI 2.1, on pourra connecter d’autres appareils à la meilleure qualité d’image possible, comme une console de dernière génération.