CANAL+, première chaîne européenne permanente disponible en HDR Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby annonce qu’à partir du 14 septembre 2024, les abonnés CANAL+ bénéficieront de programmes diffusés en UHD HDR (et bientôt en Dolby Vision) ainsi qu’en Dolby Atmos via les chaines « CANAL+ UHD HD »’ et, « Evénement 4K HDR » (CANAL+FOOT), ainsi qu’à la demande.



À partir du 14 septembre, les passionnés de sport vont pouvoir retrouver au moins quatre événements sportifs par semaine en UHD HDR et bientôt en Dolby Vision et Dolby Atmos, à savoir :

• Les matchs des clubs français à domicile lors de la saison régulière en UEFA Champions League, puis tous les matchs de la phase finale • Deux matchs par semaine de Premier League • Les Grand Prix™ du Championnat du Monde de Formule 1® • Les matchs du dimanche soir de TOP 14

De nombreux films et séries seront également proposés en UHD HDR, en live sur la chaine CANAL+ UHD HDR, et en UHD HDR et Dolby Atmos (et bientôt Dolby Vision) à la demande dans l’univers CANAL+, dont :



• Wonka, le 13 septembre en UHD HDR et Dolby Atmos (à la demande)

• La nouvelle Création Originale de CANAL+, Paris Has Fallen (dès le 23 septembre) en UHD HDR et Dolby Atmos (à la demande)



CANAL+ sera la première chaine européenne permanente à diffuser des programmes en UHD HDR Dolby Vision et Dolby Atmos d’ici la fin d’année.



• Dolby Vision : Avec des contrastes saisissants, une luminosité impressionnante et des couleurs éclatantes, Dolby Vision apporte une profondeur et une richesse inégalées à l’image. Cette technologie permet de révéler des détails invisibles dans les systèmes d’affichage traditionnels, offrant ainsi une expérience visuelle à couper le souffle pour vos films, séries ou vos matchs.



• Dolby Atmos : Cette technologie audio révolutionnaire offre un son d’une clarté incroyable qui se déplace tout autour de vous, vous plongeant ainsi au cœur de l’histoire. Ressentez une connexion plus profonde avec vos évènements préférés grâce à un son qui vous enveloppe avec un réalisme époustouflant.



Comment en profiter ?

• Avoir un matériel compatible 4K HDR et avoir une connexion internet suffisante – cf liste ci-dessous

• Si besoin, connecter ce décodeur à une TV compatible 4K HDR et/ou à une enceinte compatible Dolby Atmos.

• Pour les utilisateurs de décodeurs, de boitiers ou de TV sous Android TV ou d’Apple TV, il faut activer le HDR dans les réglages de l’application.

• Retrouver ses programmes live sur les chaines CANAL+UHD HDR en 100 et Canal Événement 4K HDR en 101 en UHD HDR et ses films et séries à la demande en UHD HDR et Dolby Atmos (et bientôt en Dolby Vision).

Liste des matériels compatibles :

• Le Décodeur CANAL+ (G9/G10/G11, via satellite ou connecté à internet)

• Smart TVs : TVs Samsung (2018 – 2023), TVs LG (2019+, compatible Dolby Vision uniquement), TVs Hisense (2020+), TVs Sony sous Android TV, TVs TCL sous Android TV, TVs Philips sous Android TV (si compatibles 4K HDR)

• Apple TV 4K (2e génération et +)

• Nvidia Shield, Chromecast avec Google TV 4K, Amazon Fire Stick 4K et Fire Cube

• Les décodeurs Free Pop

• Les décodeurs Bouygues Brooklyn et Vancouver • Les décodeurs SFR Connect