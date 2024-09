L’iPhone 16 Pro est là, et il pourrait être le nouveau meilleur choix pour les photographes

Si vous aimez prendre des photos, l’iPhone 16 Pro est fait pour vous. Les caméras sont plus nettes que jamais et il y a un nouveau bouton, plus l’IA et bien plus encore

Lors de l’événement Apple « It’s Glowtime », le géant de la technologie de Cupertino a dévoilé l’iPhone 16 Pro phare. Grâce à de nombreuses nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo et à l’ajout du bouton Capture (ainsi qu’à de nombreuses autres mises à niveau), cet appareil pourrait être le nouveau meilleur choix pour les photographes.

Suivant la tradition, il existe en deux tailles, mais cette fois encore plus grande. L’iPhone 16 Pro mesure désormais 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max mesure désormais 6,9 pouces. Mais les appareils eux-mêmes sont de taille presque identique. Tout cela est dû à une technologie d’affichage plutôt sophistiquée qui permet à Apple de réduire les cadres de l’appareil à presque inexistants. En fait, ce sont les cadres les plus fins de tous les appareils Apple, y compris l’iPad Pro M4.

L’écran avant de l’iPhone 16 Pro est plus résistant que jamais. Il est 50 % plus résistant que le Ceramic Shield de première génération et 2 fois plus résistant que le verre normal. Il peut atteindre jusqu’à 2 000 nits de luminosité et descendre désormais à seulement 1 nit. Comme avant, vous bénéficiez du ProMotion 120 Hz exclusif à Pro et d’un affichage permanent.

Le bouton d'action personnalisable de l'année dernière revient, mais il est rejoint par un nouveau bouton sous la forme du bouton de contrôle de la caméra. Plutôt qu'un bouton sur lequel vous appuyez réellement, vous pouvez appuyer, appuyer deux fois et faire glisser celui-ci pour contrôler l'appareil photo de votre iPhone. Cliquer sur le bouton lance la caméra et maintenir l'enregistrement vidéo lancé.

Le bouton de contrôle de la caméra permet une fonctionnalité exclusive à l’iPhone 16 appelée Visual Intelligence. En un clin d’œil, Apple Intelligence intervient pour analyser tout ce qui se trouve devant vous, vous fournissant des détails supplémentaires ou vous permettant d’interagir avec ce que vous voyez. Vous avez repéré une affiche d’événement ? Vous pouvez l’ajouter directement à votre calendrier, juste comme ça. Ces images ne sont pas enregistrées sur votre appareil et sont similaires à Google Lens. Et si vous êtes toujours perplexe, vous pouvez même demander à ChatGPT de vous aider à expliquer ce que vous regardez.

Vous obtenez une nouvelle caméra Fusion 48 MP sur cet appareil et une caméra ultra-large 48 MP, ce qui porte désormais le total à deux capteurs 48 MP. L’appareil photo principal peut fusionner des photos de 12 MP pour des photos plus lumineuses et offre une ouverture plus rapide qu’auparavant. Le téléobjectif est toujours de 12 MP, mais cette fois, les deux appareils bénéficient de la technologie sophistiquée du tétraprisme pour un zoom 5x. Les styles photographiques ont été modifiés et de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo adjacentes au reflex numérique ont été ajoutées. Vous bénéficiez d’une grille de sécurité sociale, si vous aimez publier vos clichés.

Côté vidéo, l’iPhone 16 Pro peut offrir un étalonnage des couleurs en temps réel et un tournage au ralenti 4K à 120 im/s en Dolby Vision et ProRes. Vous pouvez régler les images par seconde de n’importe quelle vidéo dans l’application Photos, après la prise de vue. Les microphones ont un bruit de fond plus faible pour un son de meilleure qualité. Vous pouvez utiliser l’appareil photo pour prendre des photos spatiales, des vidéos et même de l’audio. Une nouvelle fonctionnalité Audio Mix vous permet d’éditer par son, grâce à l’IA : elle identifie chaque son d’une vidéo et vous permet de les éditer. L’application Voice Memos vous permettra désormais de superposer des pistes, mais cela fera l’objet d’une mise à jour plus tard cette année. Il peut même isoler l’enregistrement vocal, comme le démontre The Weeknd.

Apple affirme que cet appareil a la meilleure autonomie de batterie de tous les iPhone, mais n’en dit pas plus. Mais un nouveau chargeur MagSafe devient encore plus rapide et le combiné prend en charge la charge Qi2. Comme vous vous en doutez, ces appareils sont plus rapides, grâce au nouveau chipset A18 Pro d’Apple. Ce processeur a été considérablement renforcé par rapport à l’année dernière, en mettant l’accent sur les moteurs neuronaux. Cela rend l’iPhone 16 Pros parfait pour les fonctionnalités d’IA Apple Intelligence à venir dans iOS 18. L’iPhone 16 intègre le Wi-Fi 7 et la connectivité satellite est encore meilleure.

L’A18 Pro dispose d’un moteur neuronal à 16 cœurs pour toutes ces fonctionnalités Apple Intelligence. Vous obtiendrez des performances IA 15 % plus rapides que sur le chipset A17 Pro de l’iPhone 15 Pro. Le GPU à 6 cœurs est 20 % plus rapide que l’iPhone 15 Pro et offre un lancer de rayons 2 fois plus rapide lorsque vous jouez. Quant au processeur, il est 15 % plus rapide que l’iPhone 15 Pro et consomme 20 % d’énergie en moins – il est plus rapide et utilise moins de batterie. De plus, le chipset dispose d’un nouveau moteur d’affichage pour l’écran et d’un nouvel encodeur vidéo pour une meilleure prise de vue.

Les précommandes pour l’iPhone 16 Pros ouvrent vendredi et les appareils commenceront à être expédiés et arriveront en magasin vendredi prochain (20 septembre). Tout comme l’année dernière, l’iPhone 16 Pro standard coûte 999 $, et le 16 Plus coûte 1 199 $ – le stockage commence à 256 Go. Vous avez le choix entre quatre nouvelles couleurs de titane : noir, blanc, naturel et désert (la nouvelle option browny gold). Il existe de nouveaux étuis MagSafe en silicone qui fonctionnent avec le bouton de contrôle de la caméra. Pour les éco-conscients, tous les emballages sont désormais 100 % à base de fibres.