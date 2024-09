Les AirPods Max et Pro 2 mis à jour corrigent certains des plus gros problèmes avec les meilleurs écouteurs d’Apple

Les AirPods Max actualisés ajoutent l’audio adaptatif des pros et passent enfin à l’USB-C.

Lors de l’événement Apple d’aujourd’hui, Apple a lancé de nouveaux modèles d’AirPods. Bien que nous n’ayons pas obtenu les AirPods Max de deuxième génération que beaucoup espéraient, les écouteurs supra-auriculaires haut de gamme ont quand même reçu leur première mise à jour depuis leur lancement en 2020. Il existe également une mise à jour mineure des AirPods Pro 2, avec des mises à jour logicielles destinées à la protection auditive et à la santé.

Les AirPods Max actualisés passent enfin à l’USB-C, suivant ainsi les traces des AirPods Pro de deuxième génération. L’audio spatial personnalisé fait désormais également la différence. Avec la réputation d’être l’un des appareils Apple les plus colorés, les AirPods Max continuent d’égayer la gamme en tant que seuls AirPod qui ne sont pas blancs. Vous pourrez vous en procurer une paire dans les teintes minuit, bleu, violet, orange et Starlight.

Les AirPods Pro 2 ne semblent pas bénéficier de nouvelles modifications matérielles, mais les mises à niveau logicielles sont axées sur votre santé auditive. Il existe trois fonctionnalités majeures en matière de santé pour les nouveaux AirPods Pro 2 : la prévention, la sensibilisation et l’assistance. Vous pouvez utiliser les AirPod comme bouchons d’oreilles lorsque vous assistez à un concert. Une protection auditive a également été ajoutée aux AirPods Pro 2. Tout nouveau : un test auditif médicalement certifié que vous pouvez réaliser en seulement 5 minutes. En plus d’un rapport à la fin, vous obtiendrez également un meilleur profil audio personnalisé.

Les AirPods Max mis à jour sont disponibles à la commande aujourd’hui et commenceront à être expédiés le 20 septembre. Ils commencent tous les deux au même prix qu’avant 549 $ pour les AirPods Max et 249 $ pour les AirPods Pro 2.