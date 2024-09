Apple dévoile un iPhone 16 plus rapide que jamais… avec plus de boutons que jamais

L’iPhone 16 regorge d’IA, d’une nouvelle puce et d’un tout nouveau bouton que vous pouvez personnaliser pour faire n’importe quoi.

Lors de l’événement Apple d’aujourd’hui, le géant de la technologie a dévoilé le nouvel iPhone 16. Conformément à la tradition, il est disponible en deux tailles : l’iPhone 16 de 6,1 pouces et l’iPhone 16 Plus de 6,7 pouces. Ils sont plus rapides que jamais, sont disponibles dans de nouvelles couleurs chics et disposent d’encore plus de boutons que jamais.

Les couleurs sont plus importantes ici, avec cinq options au total : ultra marine, bleu sarcelle et rose, blanc et noir. Ils sont conçus pour être plus durables que jamais et toujours résistants à l’eau. Devant rond, le verre de l’écran est plus résistant que jamais. Il est 50 % plus résistant que le Ceramic Shield de première génération et 2 fois plus résistant que le verre normal. Il peut atteindre jusqu’à 2 000 nits de luminosité, et désormais descendre à seulement 1 nit.

Les derniers iPhones bénéficient du bouton d’action personnalisable des appareils iPhone 15 Pro de l’année dernière. Vous pouvez configurer ce bouton pour faire à peu près ce que vous voulez, y compris l’utiliser comme commutateur de sonnerie (comme c’était le cas auparavant). Cliquer sur le bouton lance la caméra et maintenir l’enregistrement vidéo lancé. Mais il y a aussi un nouveau bouton sous la forme de Camera Control. Plutôt qu’un bouton sur lequel vous appuyez réellement, vous pouvez appuyer, appuyer deux fois et faire glisser celui-ci pour contrôler l’appareil photo de votre iPhone.

Le bouton de contrôle de la caméra permet une fonctionnalité exclusive à l’iPhone 16 appelée Visual Intelligence. En un clin d’œil, Apple Intelligence intervient pour analyser tout ce qui se trouve devant vous, vous fournissant des détails supplémentaires ou vous permettant d’interagir avec ce que vous voyez. Vous avez repéré une affiche d’événement ? Vous pouvez l’ajouter directement à votre calendrier, juste comme ça. Ces images ne sont pas enregistrées sur votre appareil et sont similaires à Google Lens. Et si vous êtes toujours perplexe, vous pouvez même demander à ChatGPT de vous expliquer ce que vous regardez.

Au niveau de la caméra, les choses sont similaires mais améliorées. Le capteur principal est un vivaneau de 48 MP, capable de fusionner des photos de 12 MP pour des photos plus lumineuses. Il peut prendre deux photos au téléobjectif à la fois et offre une ouverture plus rapide qu’auparavant. Vous pouvez filmer en vidéo 4K 60 im/s avec Dolby Vision HDR. Le nouvel appareil photo ultra-large de 12 MP bénéficie de la mise au point automatique, avec une ouverture plus grande qui laisse entrer 2,6 fois plus de lumière. La macrophotographie est arrivée sur cet appareil et vous pouvez utiliser l’appareil photo pour prendre des photos ou des vidéos spatiales. Une nouvelle fonctionnalité d’IA sophistiquée supprime le bruit du vent de vos vidéos.

La durée de vie de la batterie est meilleure que jamais, affirme Apple, mais n’a rien partagé de plus. Il faudra donc peut-être attendre notre examen complet. Mais les choses deviennent encore plus rapides grâce au nouveau processeur A18 d’Apple. Ce chipset a été renforcé, ce qui le rend parfait pour les fonctionnalités d’IA Apple Intelligence à venir dans iOS 18. A18 dispose d’un moteur neuronal à 16 cœurs optimisé pour exécuter de grands modèles génératifs. Il est fabriqué à l’aide de la technologie 3 nm de 2e génération avec des transistors encore plus petits, ce qui le rend plus rapide et plus économe en énergie.

Il contient un processeur à 6 cœurs 30 % plus rapide que le processeur de l’iPhone 15 et un GPU 40 % plus rapide. Il consommera 35 % d’énergie en moins que l’A16, la batterie sera donc meilleure que jamais. Il y a une nouvelle conception thermique à bord pour améliorer les performances de jeu, gardant les choses au frais lorsque l’action s’intensifie. De plus, le lancer de rayons accéléré par le matériel a été ajouté au mélange. L’iPhone 16 intègre le Wi-Fi 7 et la connectivité satellite est encore meilleure.



Les précommandes pour l’iPhone 16 ouvrent vendredi et les appareils commenceront à être expédiés et arriveront en magasin vendredi prochain (20 septembre). Tout comme l’année dernière, l’iPhone 16 standard coûte 799 $, et le 16 Plus coûte 899 $. Malheureusement, l’option de stockage par défaut est toujours de 128 Go. De plus, Apple a confirmé que les fonctionnalités Apple Intelligence seraient déployées en octobre, dans une mise à jour ultérieure d’iOS 18.