Le nouveau Nothing Phone (2a) Plus sera disponible à partir du 6 septembre pour 449 €

Nothing annonce aujourd’hui le prix et la disponibilité du très attendu Phone (2a) Plus. Ce nouveau smartphone est basé sur le smartphone le plus populaire de Nothing et l’améliore dans trois domaines clés : les performances, les appareils photo et le design.

Le processeur exclusif MediaTek Dimension 7350 Pro 5G développé pour Nothing à l’intérieur du Phone (2a) Plus intègre un processeur presque 10 % plus rapide que celui du Phone (2a) et offre des performances de jeu jusqu’à 30 % supérieures. Les trois caméras ont désormais une résolution de 50 mégapixels, y compris la caméra selfie, qui prend désormais en charge les vidéos 4K à 30 FPS. Les deux nouvelles variantes de couleurs métalliques, noir et gris, apportent la touche finale au dernier et meilleur smartphone de Nothing.

Le Phone (2a) Plus peut être précommandé à partir du 6 septembre au prix recommandé de 449 € dans les coloris noir et gris sur nothing.tech. À partir du 10 septembre, le Phone (2a) Plus (12 Go+256 Go) sera également disponible chez les partenaires locaux suivants en gris : Fnac, Boulanger, LDLC, Bouygues Télécom, Free, Amazon.