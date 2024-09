Essai – Honda ZR-V e:HEV, pétrie de qualités !

Assez avare en nouveautés, Honda a récemment mis un gros coup de frais sur sa gamme avec notamment l’arrivée d’un nouveau SUV, le ZR-V. Sa technologie hybride est parfaitement maîtrisée et cette auto est tout à fait recommandable. Voici pourquoi…

C’est quoi ?

Nouveau CRV, arrivée du e :Ny1 100 % électrique (ne me demandez pas quelle drogue ils prennent pour leur touver des noms !) et, surtout, ce ZR-V : la gamme des SUV Honda a connu une avalanche de nouveautés ces derniers mois et c’est une bonne chose, à la fois vu l’importance de ce segment de marché et la maîtrise de Honda des technologies électrifiées. Le ZR-V qui nous concerne doit beaucoup à la Honda Civic, dont on vous a déjà parlé (l’essai de la 11ème génération, est sur ce site en version Hybride tout comme la sulfureuse Type R). Globalement, on peut dire que le ZR-V est la version SUV de la Civic.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, puisqu’il s’agit d’un tout nouveau modèle. Avec 4,56 m de long, il est à la fois dans le cœur du marché, côté gabarit. Des dimensions idéales qui le rendent encore fréquentable en ville tout en offrant beaucoup d’espace à l’intérieur, avec un coffre qui offre de 370 à 1290 litres (et c’est là l’atout principal du ZR-V par rapport à la Civic). On regrettera, peut-être, un design un peu lisse et passe partout quand beaucoup de SUV concurrents en rajoutent un peu dans ce domaine (Peugeot 308, Hyundai Tucson…). Mais la discrétion n’est-elle pas une vertu ?

Et sous le capot ?

Tout comme sur la Civic hybride, Honda dote son ZR-V d’un ensemble composée à la fois d’un moteur thermique (un 4 cylindres de 2.0, sortant 143 ch et 186 Nm, et dont le cycle Atkinson autorise une efficience optimale) associé à un moteur électrique, de 184 ch et 315 Nm. Celui-ci alimente la voiture la plupart du temps, le 2.0, associé à la petite batterie de 1,05 kWh, faisant office de générateur. Ce n’est qu’à haute vitesse (au-dessus de 120 km/h) que le moteur thermique entraine directement les roues avant. Honda revendique une efficience du moteur thermique de 41 %, soit la meilleure du segment ! Du coup, les performances sont très correctes (le 0 à 100 est annoncé en 7,8 secondes) et l’efficience est également au rendez-vous, avec une consommation officielle mixte annoncée sous la barre des 6 l/ 100.

Et au volant, ça donne quoi ?

On se sent bien dans cet intérieur, visiblement bien conçu et bien agencé, et dont l’ergonomie n’a pas versé dans le tout tactile. L’info-divertissement Honda Connect est facile à appréhender, la position de conduite est bonne, il y a de la place pour tout le monde : le ZR-V sait accueillir. On loue les excellents sièges en cuir, les nombreux espaces de rangement et la bonne sono Bose, avant de réaliser que les fondamentaux ont également été soignés : sur la route, le ZR-V impressionne par la mise au point de son châssis, avec un compromis confort / tenue de route remarquable, même s’il prend forcément un peu plus de roulis que la Civic, également impériale en ce domaine. Par ailleurs, la boîte auto façon CVT (commandée par des boutons sur la console centrale) mais dotée de faux rapports permet une accélération progressive sans trop faire mouliner le moteur, ce qui arrive encore chez des concurrents comme Toyota. Cela participe au sentiment de sérénité qui prédomine au volant de ce SUV. Enfin, une fois n’est pas coutume, le mode « Sport » modifie sensiblement les sensations au volant, même si là n’est pas la vocation première d’un SUV hybride. Par ailleurs, en ville et en milieu péri-urbain, la petite batterie de 1,05 kWh, qui se recharge très vite, permet de rouler très souvent en électrique et de faire baisser les consommations sous la barre des 5 l/100.

2023 Honda ZR-V e:HEV Advance

Son point fort ?

Serein et sobre, confortable et bien équipé, le ZR-V privilégie l’efficacité à l’esbroufe.

Le verdict de Stuff

Malgré toutes les qualités de la Civic, il fallait un SUV pour pouvoir être offensif sur le marché. Le ZR-V vient combler ce manque avec brio.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 1 moteur électrique Cylindrée : 1993 cm3 Puissance : 184 ch à 6000 tr/min Couple : 315 Nm à 4500 tr/min Boîte de vitesse : automatique CVT

Poids : 1660 kilos Vitesse maxi : 173 km/h 0 à 100 km/h : 7,8 secondes Conso officielle / de l’essai : 5,7 l /100 / 6,7 l/100 Prix : gamme Honda ZR-V e :HEV à partir de 43 950 €