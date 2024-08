Vous allez bientôt pouvoir recharger votre smartphone en moins de 5 minutes !

Realme a présenté une nouvelle technologie de charge rapide de 320 W capable de recharger un smartphone en moins de 5 minutes – elle sera bientôt disponible.

Depuis que les smartphones existent, chaque nouvelle version tente d’améliorer une chose à chaque fois : l’autonomie de la batterie. Et si prolonger la durée de vie de votre téléphone n’avait plus d’importance ? La plupart des meilleurs smartphones peuvent facilement tenir deux jours, avec jusqu’à 10 heures d’utilisation continue. C’est assez long pour la plupart. Et si, à la place, votre téléphone était conçu pour se charger plus rapidement, de sorte qu’une heure supplémentaire d’autonomie de la batterie n’avait pas d’importance ? C’est exactement ce que Realme essaie de faire avec sa nouvelle technologie de charge rapide de 320 W.

Lors d’une démonstration en direct de Shenzhen, en Chine, Realme a complètement rechargé un smartphone doté d’une batterie de 4420 mAh en seulement 4 mn 30. Cette vitesse de chargement fulgurante n’est pas un tour de magie, mais plutôt le résultat de deux innovations clés concoctées par Realme.

Premièrement, la marque a turbocompressé son précédent chargeur de 240 W à 320 W sans augmenter sa taille. Ils sont même allés jusqu’à l’appeler « Pocket Cannon ». Cette bête produit non seulement 320 W, mais est également livrée avec deux ports USB-C. L’un peut fournir 150 W à votre smartphone et l’autre peut cracher 65 W pour alimenter votre ordinateur portable.

Le deuxième élément de magie est une nouvelle batterie de 4 420 mAh avec quatre cellules individuelles, toutes chargées en même temps. Cette conception intelligente se glisse dans un smartphone sans encombrement supplémentaire. À titre de comparaison, Apple et Samsung utilisent toujours des batteries monocellulaires, qui offrent plus de capacité mais ne peuvent pas rivaliser en vitesse.

L’année dernière, la marque avait déjà lancé le GT Neo 5, capable de charger une batterie de 4 600 mAh en 9 mn 30, grâce à une technologie de 240 W. Ce titre de « smartphone à chargement le plus rapide » n’a cependant pas duré longtemps, car Redmi a rapidement suivi avec sa technologie de 300 W, capable de recharger une batterie de 4 100 mAh en seulement cinq minutes environ. Maintenant, Realme est de retour au sommet.

Mais avant de commencer à parcourir le Web à la recherche du prochain téléphone Realme qui arrivera sur le marché avec cette technologie de charge ultra-rapide, il y a un piège. Realme n’a pas révélé quel smartphone a été utilisé dans la démo ni quand – ou même si – nous verrons le lancement de cette technologie dans un appareil. Nous pensons que cela arrivera bientôt, mais vous devrez peut-être attendre un peu. Patience !