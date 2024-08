La G-Steel 2100 mise à jour de G-Shock est littéralement parfaite

La série octogonale 2100 a été un succès retentissant pour G-Shock, et ces derniers modèles sont la cerise sur le gâteau.

La série G-Shock 2100 a vraiment été un énorme succès pour Casio, devenant un incontournable de la gamme de la marque grâce à son mélange de durabilité et d’un boîtier allégé (ainsi qu’une ressemblance avec une certaine Audemars Piguet conçue par Gerald Genta qui a amené certains à la surnommer la CasiOak) .

Casio fait désormais passer la série au niveau supérieur en la mettant à jour avec des lunettes recouvertes de métal et des cadrans élégants et tendance.

Ces derniers ajouts à la gamme 2100 sont peut-être nos préférés à ce jour, en particulier le modèle avec le cadran bleu glacier. Ces modèles combinent la robustesse classique du G-Shock avec un look élégant et plus haut de gamme. Les lunettes octogonales, qui sont devenues une signature de la série et lui ont valu le surnom de « CasiOak », sont fabriquées en acier inoxydable, ce qui améliore encore leur durabilité.

Les derniers ajouts à la série incluent des modèles comme le GBM-2100-1A en noir classique, ainsi que des options fraîches et colorées telles que le GBM2100-1A2 bleu glacier et le GBM2100A-1A3 vert.

G-Shock a utilisé un processus sophistiqué de dépôt en phase vapeur pour les cadrans, ajoutant un éclat métallique qui complète parfaitement les finitions polies et brossées des lunettes. Une finition phosphorescente améliore encore la lisibilité dans des conditions de faible luminosité.

La série G-Steel 2100 continue d’intégrer les fonctionnalités caractéristiques de G-Shock, notamment la connectivité Bluetooth pour la liaison avec les smartphones, la technologie Tough Solar qui charge la montre à partir de n’importe quelle source de lumière et, bien sûr, une robuste résistance aux chocs.

Cette série comprend également des fonctions pratiques comme un double éclairage LED, l’heure mondiale et un chronomètre au 1/100 de seconde.

Maintenant, même si le titre dit que ces nouvelles séries G-Steel 2100 sont littéralement parfaites, j’ai un tout petit reproche. Nous préférons le sous-cadran du jour de la semaine sur mon GA-2100-9A9ER au sous-cadran de l’indicateur de fonction sur ces nouveaux modèles.

Malgré ses matériaux haut de gamme et ses fonctionnalités avancées, la série G-Steel 2100 reste une montre très abordable, tous ces modèles étant vendus à 259 € sur le site Web de G-Shock. En termes de rapport qualité-prix, on ne pense pas qu’il existe beaucoup de montres qui puissent la battre.