L’Instax Mini Link 3 de Fuji transforme votre téléphone en photobooth

Effets de réalité augmentée et collages en un clic avec cette imprimante de poche…

Utiliser une technologie éprouvée ne signifie pas que le renouveau de l’appareil photo instantané ne puisse pas également être à la pointe de la technologie. Fujifilm a mis à jour son imprimante photo instantanée la plus conviviale avec la réalité augmentée, animant ainsi les clichés de votre smartphone avant d’appuyer sur ce bouton d’impression. L’Instax Mini Link 3 bénéficie également d’un nouveau look et de fonctionnalités de collage créatives.

Fuji n’a pas soudainement développé d’encre holographique ou de papier photo – les effets AR sont intégrés au nouveau mode AiR Studio de l’application compagnon du téléphone Instax Mini LInk. Considérez-les comme des autocollants 3D qui peuvent enjoliver votre sujet, ajoutant ainsi une profondeur supplémentaire à vos clichés. Vous pouvez saupoudrer des confettis sur vos amis, braquer un projecteur ou secouer des paillettes sur des plats de nourriture en quelques clics seulement.

Click to Collage, quant à lui, vous permet de prendre jusqu’à six photos à trois secondes d’intervalle, tout comme un photomaton. Bientôt, vous pourrez également imprimer des images vidéo directement dans l’application, sans avoir à les capturer au préalable dans une application distincte. L’application Instax Up! , qui vous permet d’effectuer des sauvegardes numériques de photos Instax imprimées, a également été mise à jour. Un nouveau mode Instax Days date automatiquement vos clichés numérisés et les ajoute à un calendrier.

L’Instax Mini Link 3 ressemble beaucoup au Mini Link 2 sortant, uniquement avec le bouton d’alimentation frontal remplacé par un logo INSTAX géant. Des LED d’état colorées se cachent en dessous pour vous informer de l’appairage, de l’impression et de l’état de la batterie. La finition texturée et agrippante revient et Fuji a enfin fait le saut vers le chargement USB-C. Elle avale toujours des paquets de films Mini Instant, y compris les nouveaux packs SPRINKLES qui remplacent la bordure blanche unie par une bordure recouverte de garnitures de gâteau colorées.

L’imprimante elle-même sera mise en vente fin août. Elle sera lancé dans les couleurs Sage Green, Rose Pink et Clay White. Attendez-vous à payer les mêmes 129 € que le modèle de la génération précédente.

Fuji a également levé le rideau sur le pack Instax Mini Evo 90e anniversaire, qui embellit l’appareil photo instantané hybride avec de nouveaux coloris Dark Silver et Titanium Gold. Le pack comprend une sangle en édition limitée, un étui pour appareil photo et un capuchon d’objectif.

En dessous se trouve la même imprimante photo numérique Instax qu’auparavant, avec 100 combinaisons différentes d’effets de film et d’objectif pour animer vos photos, deux boutons d’obturation pour une prise de vue confortable, que vous recherchiez une image en portrait ou en paysage, et un stockage microSD. pour les sauvegardes numériques de vos photos physiques.

Le pack Instax Mini Evo 90e anniversaire sera disponible en octobre et devrait vous coûter environ 200 €.