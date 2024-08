Ce projecteur portable est le meilleur moyen pour regarder des films dans son lit

Le tout nouveau projecteur portable de BenQ vous permet d’éclairer le grand écran directement sur votre plafond : il est parfait pour une soirée cinéma au lit ! Quiconque a essayé de passer une soirée cinéma au lit sait que cela peut être un peu plus difficile qu’on ne le pense au premier abord. Regarder sur un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone signifie que vous devez tenir quelque chose dans vos mains tout le temps. Un écran sur le mur signifie que vous avez la nuque raide en levant les yeux.

Mais le dernier projecteur portable de BenQ pourrait être le meilleur moyen de regarder des films au lit. Il crée un mini home cinéma directement dans votre chambre, avec le grand écran au plafond. Le GV50 de BenQ est conçu pour organiser des soirées cinéma directement au plafond de votre chambre. Ce projecteur portable est conçu sur mesure pour ceux qui souhaitent s’allonger et profiter d’une expérience cinématographique sans jamais avoir à s’asseoir. Grâce à ses angles de projection de 135° vertical et 360° horizontal, vous pouvez l’utiliser à peu près comme bon vous semble. Il est doté d’une conception mécanique flexible et sophistiquée et d’une correction d’écran automatique pour garantir que votre image est toujours parfaite.

BenQ a intégré des améliorations de luminosité à ce projecteur. Le GV50 diffuse des visuels Full HD sur grand écran de 120 pouces depuis votre table de chevet. Vous obtiendrez une luminosité impressionnante de 500 ANSI lumens grâce à sa source de lumière laser. De plus, avec BenQ CinematicColor, la prise en charge HDR/HLG et Rec. 709 de précision des couleurs, les visuels promettent d’être tout simplement stellaires.

Pour ceux d’entre vous qui accordent de l’importance à la santé de leurs yeux, il dispose d’un mode Night Shift pour réduire la fatigue oculaire, ainsi que d’une minuterie de mise en veille apaisante. L’audio n’est pas non plus négligé ici. Le GV50 contient un système audio 2.1 canaux de 18 watts spécialement adapté à la hauteur du lit et au CinematicSound de BenQ.

Ce projecteur est livré avec Google TV et Netflix préchargés, vous êtes donc prêt à diffuser dès la sortie de la boîte. Il est également convivial avec un décalage d’entrée décent de 22,4 ms. Il peut gérer la transmission de données USB-C, la sortie DisplayPort et l’alimentation électrique des appareils mobiles et de la Nintendo Switch. Si vous souhaitez emporter des choses en déplacement, sa batterie offre jusqu’à 280 minutes de lecture.

Le projecteur BenQ GV50 devrait bientôt débarquer en France. Les dates exactes et les prix seront bientôt annoncés sur le site Web de BenQ, il est pour l’instant proposé à 599 $ aux Etats-Unis.