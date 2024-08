La nouvelle édition limitée Omega Seamaster America’s Cup est trop classe

Troquant son habituelle lunette de plongée contre une échelle de régate, la dernière Omega Seamaster est un bel hommage à l’America’s Cup.

Après avoir chronométré les Jeux olympiques de Paris 2024, Omega marque son rôle de chronométreur officiel de la 37e America’s Cup avec la Seamaster Diver 300M America’s Cup Edition.

Cette nouvelle montre combine le design fonctionnel de la Seamaster Diver 300M avec des éléments qui rendent hommage à la compétition de voile la plus prestigieuse au monde. Cette Seamaster Diver 300M America’s Cup Edition est dotée d’un boîtier en acier inoxydable de 42 mm et d’une lunette unidirectionnelle en céramique bleue.

Ici la lunette de plongée traditionnelle est remplacée par une échelle de régate, avec deux sections de pré-départ de 5 minutes et une section START marquée par un drapeau inspiré de la régate. C’est un ajout vraiment intéressant, qui offre une fonctionnalité pratique pour les marins (similaire à la TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer × Hodinkee lancée la semaine dernière) ainsi qu’un lien visuel avec la Coupe de l’America.

Le cadran en céramique blanche, fini avec une texture mate, comprend des motifs de vagues gravés au laser en relief positif. Le design du cadran ajoute de la profondeur tout en conservant la lisibilité, aidé par des index surélevés et des aiguilles squelettes remplies de Super-LumiNova, assurant la visibilité dans diverses conditions d’éclairage.



Omega a intégré de subtils hommages à la Coupe de l’America dans cette montre. Le plus remarquable est l’aiguille centrale des secondes équipée d’un contrepoids du trophée de la Coupe de l’America, assorti au bleu du logo de Barcelone.

Le fond du boîtier en verre saphir présente également le logo complet de l’America’s Cup, notamment le « Auld Mug » et le « B » pour Barcelone (le lieu où se déroule l’événement).

Dans ce boîtier bat un calibre Omega Co-Axial Master Chronometer 8806, un mouvement connu pour sa fiabilité et sa précision. La montre a passé avec succès les tests rigoureux de l’Institut fédéral suisse de métrologie (METAS), garantissant sa précision, ses performances et sa résistance aux champs magnétiques.



La Seamaster Diver 300M America’s Cup Edition est proposée dans un écrin bleu commémoratif avec des coutures rouges et est livrée avec deux options de bracelet : un bracelet en acier inoxydable et un bracelet en caoutchouc bleu. Les deux bracelets utilisent le système QuickChange d’Omega, permettant des transitions faciles entre différents looks et activités.

Envie d’en acheter une ? La Seamaster Diver 300M America’s Cup Edition est au prix de 6 800 € sur bracelet en caoutchouc et de 7100 € sur bracelet métal.