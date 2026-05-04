Avec le Limoncè Aperitivo, le Spritz passe au jaune cet été

Chaque été a son cocktail signature. Après l’incontournable Spritz orange, une nouvelle version va (peut-être) s’imposer sur les terrasses : plus fraîche, plus lumineuse, et surtout beaucoup plus citronnée.

Avec Limoncè Aperitivo, l’Italie revisite ce grand classique en misant sur une autre icône : le citron sicilien. Élaboré à partir de citrons Femminello, une variété emblématique cultivée en Sicile et récoltée à la main, cet apéritif joue la carte de l’authenticité.

Ici, pas d’arômes artificiels ni de colorants : tout repose sur l’intensité naturelle du fruit. Le résultat est plus léger, moins sucré qu’un limoncello classique, avec un profil plus équilibré et surtout parfaitement adapté à l’apéritif. Car Limoncè Aperitivo n’est pas un digestif, mais bien une base pensée pour le Spritz. Et c’est là que l’expérience change vraiment.

Moins amer qu’un Spritz traditionnel, plus frais et plus accessible, le Limoncè Spritz apporte une nouvelle lecture de ce cocktail devenu incontournable. La recette reste simple — Limoncè, Prosecco, eau pétillante et quelques glaçons — mais le résultat est beaucoup plus vif, avec cette signature citronnée qui fonctionne immédiatement. Visuellement aussi, le changement est là : le verre se teinte d’un jaune lumineux, presque solaire, qui capte instantanément l’attention. Une couleur qui résume parfaitement l’esprit du produit : estival, convivial et facile à partager.

Avec cette proposition, Limoncè ne cherche pas à remplacer le Spritz classique, mais à lui offrir une alternative plus légère et plus moderne. Une variation qui pourrait bien s’imposer comme le nouveau réflexe des apéritifs d’été.