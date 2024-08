OnePlus Open Apex Edition, classe avec son coloris Crimson Shadow

OnePlus annonce le lancement du OnePlus Open Apex Edition. Avec un poids de 239 g et une épaisseur de seulement 5,9 mm lorsqu’il est déplié et de 11,9 mm lorsqu’il est replié, ce téléphone défie même les smartphones classiques à écran unique en termes de portabilité. Ses prix et sa disponibilité en Europe seront officiellement annoncés le 27 août.

« Le OnePlus Open est un chef-d’œuvre de flagship pliable qui intègre avec audace nos technologies les plus avancées », a déclaré Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus. « Depuis son lancement l’année dernière, la série a été largement acclamée par les utilisateurs du monde entier, bouleversant le statu quo et transformant l’expérience pliable.

Avec la mise à jour du OnePlus Open Apex Edition, nous continuons à repousser les limites avec des fonctionnalités améliorées, offrant une expérience luxueuse qui incarne notre mantra « Never Settle »

et marque un nouveau sommet pour OnePlus à l’aube de sa deuxième décennie d’existence. »



Le OnePlus Open Apex Edition illustre parfaitement la philosophie emblématique de OnePlus en matière de design, à savoir « l’élégance moderne ». Le tout nouveau coloris s’inspire du ton rouge classique de OnePlus tout en rendant un hommage particulier au Hasselblad 503CW Edition 60 ans « Victor Red » en mélangeant des teintes subtiles de matériaux de luxe comme le cuir végétal pour créer une opulence indéniable. Le ton plus sombre, presque voilé, offre un sens d’intemporalité et de mystère. Captivant et presque indulgent,

discret mais accrocheur, le design incarne l’essence même de « Never Settle » et la révérence de OnePlus pour le chef-d’œuvre classique d’Hasselblad.



Paré d’un dos en cuir végétal de qualité supérieure, le téléphone arbore un motif en forme de diamant et un accent orange vibrant sur le curseur d’alerte, ainsi qu’un motif CD réfléchissant la lumière sur le cadran de l’appareil photo, encastré dans un dôme en verre luxueux. L’Apex Edition offre une finition digne du téléphone pliable OnePlus le plus prestigieux à ce jour, symbolisant l’apogée des appareils phares OnePlus tout en transmettant une énergie puissante et inoubliable aux utilisateurs.



« Il existe une véritable synergie entre Hasselblad et OnePlus. Voir comment OnePlus a intégré nos appareils photo dans ses derniers produits avec un design si innovant et si parfait est comme déballer un cadeau attendu depuis longtemps », a déclaré Bronius Rudnickas, Global Marketing Manager chez Hasselblad. « Le Hasselblad 503CW Edition 60 ans « Victor Red » est emblématique, avec ses légendaires touches de cuir rouge bordeaux qui contrastent magnifiquement avec les autres éléments argentés métalliques.

Nous sommes vraiment ravis de voir ce schéma de couleurs classique ravivé sur le OnePlus Open Apex Edition, qui présente un savoir-faire tout aussi impeccable et une technologie complexe qui vous permet de ressentir la complexité et la délicatesse qui se cachent derrière les coulisses. »



Partageant la conviction de Hasselblad de produire les meilleurs produits de leur catégorie pour immortaliser les moments les plus emblématiques de la vie, le OnePlus Open Apex Edition va au-delà du dépassement des limites technologiques pour devenir un chef-d’œuvre durable digne d’être préservé en tant que tel.



Les impressionnants 16 Go de RAM et 256 Go de ROM du OnePlus Open original sont rehaussés de 16 Go de RAM LPDDR5X et d’un colossal 1 To de ROM UFS 4.0 sur le OnePlus Open Apex Edition. Cette RAM améliorée de 16 Go permet un fonctionnement multitâche plus fluide dans toutes les situations, du travail au jeu, qu’il s’agisse d’éditer des documents tout en participant à des réunions et en passant des appels, ou de jouer tout en regardant des tutoriels YouTube, en lisant des explications sur Chrome et même en naviguant

sur Reddit – tout cela en même temps.



En exclusivité sur le OnePlus Open Apex Edition, un tout nouveau mode VIP, inédit dans l’industrie, peut être activé via l’emblématique curseur d’alerte OnePlus. En activant le curseur, le téléphone passe en mode VIP et verrouille la puce de sécurité pour créer un environnement totalement sécurisé et privé où tous les microphones et caméras du téléphone sont désactivés et où le suivi publicitaire est fortement limité grâce à un chiffrement de permission au niveau de la puce alimenté par la puce de sécurité. Conçu pour protéger intégralement la vie privée et la sécurité de l’utilisateur, le mode VIP empêche les informations de chat d’être consultées ou enregistrées par des applications sans autorisation, créant ainsi un niveau de confidentialité et de sécurité véritablement VIP.