Le Nothing Phone 2a Plus est la plus petite des mises à niveau, mais nous sommes toujours un fan

Augmentation de vitesse et style (encor) plus élégant pour le champion abordable…

Spécialiste de la technologie transparente, Nothing a donné au moins cher de son duo de téléphones bon marché un éclat réel en un temps record. Le Phone 2a n’est même pas encore sur les tablettes depuis six mois, mais il a déjà un grand frère destiné à ceux qui veulent un peu plus de punch dans les jeux. Ce n’est cependant pas un successeur : le nouveau Phone 2a Plus vivra aux côtés du modèle le plus populaire de Nothing.

Vous n’avez pas besoin de consulter les fiches techniques pour repérer un Phone 2a Plus : il arbore une nouvelle palette de couleurs grises, avec des éléments transparents qui ont reçu un traitement argenté brillant. Le style général reste le même, avec le système d’éclairage à glyphes épuré et le boîtier en polycarbonate vu pour la première fois sur le téléphone 2a. Ces doubles caméras arrière en forme d’œil ont également fait leur retour. Nous sommes partagés : l’argent est beaucoup plus distinctif, mais sans doute un peu brillant pour une entreprise fière de son design minimaliste.

La plus grande mise à niveau interne est un nouveau chipset MediaTek Dimensity 7350 Pro, qui promet plus de puissance pour les applications et les jeux que le Dimensity 7200 Pro utilisé dans le téléphone 2a. Les références (805 721 dans Antutu, 1 209 et 2 663 dans Geekbench 6) le placent devant le Motorola Edge 50 Fusion et le Samsung Galaxy A35, et le voient ouvrir beaucoup plus d’écart par rapport au sous-sol des bonnes affaires CMF de Nothing Phone 1.

Vu que cela ne devrait pas saper la batterie de 5 000 mAh plus rapidement, vous pouvez donc vous attendre à une vie toute la journée loin du secteur. Une légère augmentation des vitesses de chargement filaire devrait également signifier moins de temps passé en connexion ; Le Phone 2a Plus peut aspirer des volts à 50 W à partir d’un bloc d’alimentation compatible, contre 45 W dans le Phone 2a. Attention, aucun des deux modèles n’inclut d’adaptateur dans la boîte.

Vous obtenez toujours un écran AMOLED de 6,7 pouces avec des cadres fins et symétriques et des coins arrondis. La résolution Full HD+, le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la luminosité maximale de 1 300 nits sont à la hauteur du Phone 2a, qui était très agréable à regarder pour un téléphone abordable.

Les deux capteurs arrière de 50 MP sont inchangés, mais la caméra selfie frontale a été mise à niveau vers une unité correspondante de 50 MP, au lieu de celle de 32 MP utilisée sur le téléphone 2a. Les trois capteurs proviennent de Samsung, ce qui devrait signifier une plus grande cohérence du traitement de l’image – ce qui ne manquait guère au 2a grand public.

Sur le plan logiciel, Phone 2a Plus arrive avec Nothing OS 2.6 ; La version minimale et basée sur des widgets de l’entreprise sur Android 14 est toujours confortablement l’un de mes skins mobiles préférés, avec son interface utilisateur monochrome étant entièrement exempte de ballonnements. Un nouveau widget News Reporter est disponible ici pour la première fois, utilisant l’IA pour regrouper les actualités quotidiennes de catégories telles que les affaires, le divertissement, la science, les sports et la technologie. Les morceaux audio d’une minute sont pratiques, mais la voix qui les lit semble incroyablement ennuyeuse ; il ne remplacera pas notre lecteur Feedly RSS de si tôt.

À 399 € pour une variante de 12 Go + 256 Go, le Nothing Phone 2a Plus reste abordable et rafraîchissant. Il sape le Pixel 8a et le OnePlus Nord 4, tout en laissant suffisamment de lacunes matérielles pour laisser le Nothing Phone 2 comme offre phare de la société.