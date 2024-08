La nouvelle platine vinyle d’Audio Technica pourrait bien vous convaincre de passer au vinyle

La platine vinyle à entraînement par courroie sans fil entièrement automatique d’Audio Technica et la connectivité Bluetooth constituent un excellent point de départ pour les audiophiles.

La dernière version de platine signée Audio Technica pourrait bien vous convaincre de vous mettre ou vous remettre au vynile. C’est une platine vinyle à entraînement par courroie sans fil entièrement automatique, avec connectivité Bluetooth. Un excellent point de départ pour les audiophiles en herbe comme moi.

L’AT-LP70xBT est une platine vinyle à entraînement par courroie sans fil entièrement automatique. Elle promet de combiner le meilleur des deux mondes : le charme chaleureux et tactile de l’audio analogique avec la commodité astucieuse du Bluetooth. Plonger dans le vinyle est aussi simple que d’appuyer sur un bouton pour basculer entre les disques 33-1/3 et 45 tours. Cette Audio Technica simplifie grandement la lecture de votre collection préférée.

Associez-la à des haut-parleurs ou des écouteurs Bluetooth et vous êtes en or. De plus, e::e prend en charge le format aptX Adaptive de Qualcomm pour une lecture de musique de premier ordre sans le tracas des câbles. Mais n’ayez crainte, traditionalistes. L’AT-LP70xBT s’adresse également aux configurations filaires grâce à son préampli phono commutable intégré. Branchez-le simplement sur vos enceintes via un câble RCA et vous obtenez un système audio bien rangé.

Au cœur de cette beauté se trouve une cartouche phono de haute qualité, un clin d’œil aux prouesses d’Audio-Technica en matière de fourniture d’un son de qualité supérieure. Le bras de lecture en forme de J, intégré à la cartouche AT-VM95C et à un diamant conique de 0,6 mil, vous garantit une séparation fantastique des canaux et une distorsion minimale. Si vous avez envie, vous pouvez mettre à niveau le diamant avec d’autres options de la série VM95, permettant un peu de personnalisation rarement vue dans cette catégorie.

L’AT-LP70xBT devrait plaire aussi bien aux yeux qu’aux oreilles. Son châssis élégant en trois parties anti-résonance réduit les bruits indésirables, garantissant ainsi que vos morceaux sont d’une clarté cristalline. La dernière platine vinyle d’Audio Technica est disponible en trois finitions élégantes : Black Silver, White Silver et Black Bronze. Elle comprend même un cache anti-poussière à charnière amovible pour garder les choses au propre.

Si vous avez également été convaincu de passer au vinyle (ou de mettre à niveau votre configuration), cette Audio-Technica AT-LP70xBT sera disponible à partir du mois d’août. Elle vous coûtera 249 € et sera disponible sur commande directe.