Haier dévoile son Air Fryer I-Master Series 5

Haier a récemment dévoilé sa première gamme de petits électroménagers I-Master Series 5, et notamment son Air fryer.

Avec leur design moderne et fonctionnel (noir, compact, lignes droites), les produits Haier s’intègrent facilement dans tout type d’intérieur. L’élégance et l’innovation se rejoignent pour définir de nouvelles expériences culinaires sur mesure. L’application hOn permet d’accéder à des conseils d’experts et à des recettes pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités proposées par les produits Haier.

Haier lance ainsi son Air Fryer, une friteuse sans huile, multifonctions, la plus polyvalente du marché (9 en 1) et la seule à proposer des modes de cuisson à basse température (cuisson lente, yaourts). Décupler les programmes permet d’ailleurs à l’utilisateur de bénéficier d’une expérience de cuisine personnalisée, au plus près de ses besoins.

Cette quête de personnalisation, Haier y répond également avec son set de petit-déjeuner composé d’un grille- pain doté de 21 combinaisons possibles et d’une bouilloire avec 7 réglages possibles.



AIR FRYER I-MASTER SERIES 5 HAIER, 199 €

GRILLE-PAIN I-MASTER SERIES 5 HAIER, 99,90 €

BOUILLOIRE I-MASTER SERIES 5 HAIER, 119,90 €