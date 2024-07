Pininfarina Sintesi, notre nouveau tracker de fitness préféré

Le Pininfarina Sintesi est un tracker de fitness qui ne ressemble pas à un tracker de fitness… et il est presque parfait.

Quand on ne fait pas d’exercice du tout, trouver le bon tracker de fitness peut être un défi. Surtout quand ton veut quand même un appareil élégant et offrant des fonctionnalités essentielles de suivi de la santé. Mais voici la Pininfarina Sintesi, une montre intelligente hybride qui est rapidement devenue mon tracker de fitness préféré.

La collection Sintesi est la dernière en date des montres intelligentes hybrides Pininfarina, après le lancement de sa collection Senso l’année dernière. Elle s’inspire de l’héritage design de Pininfarina et porte le nom d’un concept-car – Sintesi. D’emblée, il convient de noter que Pininfarina est un grand nom du monde du design automobile, réputé pour son travail avec des marques emblématiques comme Ferrari et Alfa Romeo. Cependant, dans ce cas, nous examinons la marque Pininfarina sous licence de la marque technologique Globics pour créer une gamme de montres intelligentes hybrides. Pininfarina n’a pas été impliqué dans la conception de cette montre.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car la Sintesi a toujours fière allure, notamment dans le coloris Sand Dune, qui s’inspire directement des voitures conçues par Pininfarina. Cette Sintesi ressemble certainement plus à une montre mécanique qu’à une pièce de technologie, avec un boîtier et une lunette en acier inoxydable 316L, un indice de résistance à l’eau de 5ATM (jusqu’à 50 mètres) et surmontée d’un verre saphir. Si vous n’êtes pas fan du coloris Sand Dune mentionné précédemment, vous pouvez également choisir entre Azure Horizon (bleu foncé), Midnight Rose (gris et or rose) et Midnight Shadow (noir). Tous comportent des cadrans texturés complexes et des index polis et appliqués. On recommande d’acquérir le Sintesi avec l’un des bracelets en caoutchouc en option, car même si le bracelet en cuir italien véritable fourni est doux et confortable, je pense qu’une option plus sportive serait plus adaptée.

Suivi de santé au quotidien

Bon, assez parlé du design, car sous son extérieur traditionnel, le Sintesi regorge de nombreux capteurs. La montre trace avec précision les zones et la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), me donnant ainsi un aperçu de ma santé cardiaque globale. Bien que l’on n’utilise pas beaucoup cette fonctionnalité, elle peut également suivre les pas, la distance parcourue et les calories brûlées, ainsi qu’un suivi d’activité pour des entraînements optimisés.

La Sensi fonctionne également comme un moniteur de santé personnel, mesure de la SpO2 (oxygène dans le sang), équipé d’un suivi menstruel et de rappels de bien-être pour favoriser l’activité et l’hydratation. Des statistiques de santé rapides et des notifications téléphoniques sont fournies discrètement via un petit écran monochrome sur le cadran. C’est très discret, ce qui signifie que la plupart des gens ne sauraient même pas qu’il s’agit d’une montre intelligente au premier coup d’œil.

La montre se synchronise automatiquement avec l’application compagnon Pininfarina Hybrid Watches (disponible pour Android et iOS). Malgré ses nombreux avantages, cette montre de 44 mm me semble un peu trop grande à mon poignet. Il est impossible que quiconque porte cela au lit (même si vous aviez des poignets de la taille de L’Incroyable Hulk).



Le Sintesi propose également un suivi précis du sommeil, vous donnant un score de sommeil sur 100 chaque matin, même si c’est là que se révèle mon principal problème avec le Sintesi… Évidemment, la taille est subjective, donc même si on la trouve légèrement encombrante, sa taille pourrait être parfaite pour ceux qui préfèrent une montre plus grande. J’apprécierais cependant vraiment une option plus petite, avec les mêmes fonctionnalités dans un design plus compact.

Dans l’ensemble, la Pininfarina Sintesi est une fantastique montre intelligente hybride qui répond parfaitement à mes besoins. Il combine un design élégant avec des fonctionnalités essentielles de suivi de la santé, ce qui en fait un excellent choix pour quelqu’un comme moi qui trouve les trackers de fitness et les montres intelligentes traditionnels un peu trop modernes.

Si seulement elle était un peu plus petite, ce serait absolument parfait. Néanmoins, la Sintesi est devenue notre tracker de fitness préféré et nous la recommandons vivement à tous ceux qui recherchent une montre hybride élégante et fonctionnelle. Cette Pininfarina Sintesi est disponible à l’achat sur le site Web de la marque au prix de 379 $.